Уолтц анонсировал визит Рютте в Вашингтон: будут говорить с Трампом о прекращении войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это должно произойти уже на следующей неделе, будут говорить политики среди прочего и о войне в Украине.

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Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, передает "Голос Америки". Эти переговоры он анонсировал, говоря о дипломатических встречах администрации касательно войны РФ против Украины.

"Президент (Трамп – Ред.) имел многократные разговоры и визит президента Франции Макрона, премьер-министра Великобритании Стармера, у нас на следующей неделе приедет генеральный секретарь НАТО", – сказал Уолтц.

Напомним, что Рютте и Трамп встречались в ноябре прошлого года, когда последний уже был избран президентом Соединенных Штатов. Тогда они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.

А 14 февраля этого года Рютте встречался на полях Мюнхенской конференции безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они говорили о координации со странами-членами Североатлантического союза для формирования общей позиции по окончании войны и принуждению России к приближению справедливого и длительного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отношений с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что важно найти путь для возобновления связи с президентом США.

А уже через несколько дней после этого Рютте выразил "осторожный оптимизм" касательно возобновления диалога между Соединенными Штатами и Украиной. Он считает, что такой диалог "приведет к хорошим результатам".

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