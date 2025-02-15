Координация позиций с НАТО по приближению мира: Зеленский рассказал о встрече с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Политики обсудили координацию со странами-членами Североатлантического союза для формирования общей позиции касательно окончания войны и принуждения России к приближению справедливого и продолжительного мира.

Одним из его условий должны быть надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Также глава государства выразил Рютте благодарность за поддержку Украины.

"Благодарен за неизменную поддержку нашего государства и проведение в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета Украина – НАТО. Мы рассчитываем, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее", – написал он.

Напомним, что Рютте ранее говорил, что Альянс продолжит оказывать Украине военную поддержку, чтобы гарантировать сильнейшие позиции на возможных мирных переговорах с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс стремится видеть Украину среди своих членов. Но в НАТО никогда не обещали, что любые мирные переговоры по поводу российско-украинской войны завершатся для Украины именно членством в Альянсе.

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