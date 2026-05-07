Умеров отправится в США для встречи с Уиткоффом – Bloomberg

Ожидается, что главный переговорщик Украины секретарь СНБО Рустем Умеров уже на этой неделе отправится в Майами (Флорида, США). Там он должен встретиться со специальным посланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на фоне того, что мирные переговоры между Москвой и Киевом зашли в тупик.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Собеседники издания, среди которых был представитель Белого дома, отказались предоставить подробную информацию о повестке дня возможной встречи.

Киев надеялся, что Уиткофф посетит Украину вместе с другим посланником Джаредом Кушнером, но это остается под вопросом. В недавнем интервью Bloomberg News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оба были приглашены, но они еще не подтвердили визит, оставаясь в контакте со своими украинскими коллегами.

Переговоры зашли в тупик

Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. В последние недели они не привлекают такого большого внимания, поскольку их затмил конфликт между США, Израилем и Ираном, который вызвал резкий рост мировых цен на энергоносители.

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов отказаться от территориальных претензий на части Донецкой области Украины, которые Москве не удалось захватить на поле боя.

Многочисленные раунды предыдущих переговоров по прекращению войны позволили достичь определенного прогресса во многих сферах, но статус Донбасса, а также отсутствие четких деталей относительно любых гарантий безопасности, которые Украина получит от своих союзников, остаются главными камнями преткновения для дальнейшего продвижения переговоров.

Москва хочет, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области, тогда как Киев настаивает, что не отдаст территорию, находящуюся под его контролем, и не признает незаконную оккупацию Россией украинской земли.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Ситуация вызывает раздражение у украинской стороны. Президент Владимир Зеленский публично раскритиковал подход американских представителей. Он отметил, что регулярные поездки в Россию без визита в Украину выглядят как проявление неуважения.

