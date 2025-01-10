Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии Украины на 2025 год: о чем идет речь

В 2025 году военная стратегия Украины будет базироваться на четырех ключевых приоритетах. Речь идет о стабилизации передовой, укреплении обороноспособности страны, усилении защиты неба и моря, а также ответе на попытки России достичь преимущества через масштаб имеющихся у нее ресурсов.

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Киев представил такой план партнерам на 25-м заседании встречи в формате "Рамштайн" 9 января. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в посте на Facebook.

"Провели одну из важнейших встреч в формате "Рамштайн", которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины. Благодарен США и министру обороны Ллойду Остину за лидерство и усилия, благодаря которым более 50 стран мира объединились для помощи Украине в самый сложный момент", – отметил он.

Военная стратегия на 2025 год и двусторонние договоры

В ходе встречи Украина представила военную стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:

​– стабилизация линии фронта;

​– укрепление обороноспособности;

− усиление защиты неба и морских путей;

– асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

В рамках заседания глава Минобороны провел встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Они обсудили конкретные планы поддержки на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи.

Например, в диалоге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом речь шла об инвестициях в совместные оборонные проекты, в частности, производство дальнобойных дронов. Также коллеги подняли тему использования доходов от замороженных российских активов на развитие предприятий, производящих запчасти для БПЛА.

"Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, приближающую нашу победу и справедливый мир", – заявил Умеров.

Ключевые достижения 25-го "Рамштайна"

По словам министра, за почти три года полномасштабной войны участники "Рамштайна" задекларировали нашей стране более $145 миллиардов помощи. Это он назвал результатом подлинного единства свободного мира.

Ключевыми же достижениями 25-го заседания, пишет Умеров, стало утверждение дорожных карт развития Сил обороны Украины до 2027 года, разработанных в рамках восьми Коалиций способностей:

– авиация;

– ПВО;

– морские возможности;

– артиллерия;

– бронетехника;

– информационные технологии;

− дроны;

​– разминирование.

"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных способностей нашей армии", – добавил глава Минобороны.

Военная помощь от союзников

Кроме того, он озвучил цифры относительно финансовой помощи Украины, которую утвердили страны-партнеры.

Так, США выделят новый пакет на сумму $500 млн, в который войдут ракеты для ПВО и класса "воздух-воздух", оборудование для самолетов F-16. Канада – 440 млн канадских долларов, включяя 100 млн на закупку украинского оружия по датской модели.

Великобритания вместе с союзниками по НАТО (Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция) передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму £45 млн. Норвегия выделит 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Исландия профинансирует производство украинского оружия в рамках датской модели на сумму €2 млн. Германия в 2025 году передаст шесть систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время – 50 ракет-перехватчиков к этим системам. Также очередной пакет помощи Украине готовит Польша, в том числе отправку партий танков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" отметил, что партнеры гарантировали предоставление "серьезного количества" систем ПВО для защиты украинского неба. По его словам, дальше будет продолжаться работа, чтобы все комплексы быстрее доехали до Украины.

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