Укрепление ПВО и энергосистемы: Зеленский обсудил с Макроном последствия российских ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе (Бельгия). В фокусе внимания был предстоящий саммит "коалиции желающих", оборонное сотрудничество, ситуация в украинской энергосистеме после вражеских обстрелов и усиление нашей ПВО.

О переговорах глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Пресс-служба Офиса президента на официальном сайте также раскрыла некоторые подробности.

Поддержка Киева на фоне массированных ударов противника по энергетике

Зеленский проинформировал французского коллегу о последствиях российских обстрелов нашей критической инфраструктуры, а также жилых домов.

"Один из ключевых приоритетов сейчас – укрепление противовоздушной обороны и устойчивость украинской энергетической системы", – отметили в ОП.

Президенты уделили особое внимание усилению сотрудничества ВПК, в частности развитию производств "и конкретным решениям, которые могут существенно укрепить Украину не только краткосрочно, но и долгосрочно".

Предстоящая встреча "коалиции желающих"

Зеленский рассказал, что они скоординировали позиции накануне саммита, который состоится в Лондоне.

"Лидеры имеют одинаковое видение", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности", – отметил президент.

Также он поблагодарил Францию и лично Макрона за поддержку в принятии 19-го пакета санкций Европейского Союза против государства-агрессора.

Киев надеется, что давление на Россию в единстве с США и другими партнерами может заставить Москву перейти к настоящей дипломатии.

"Ценим всю оказанную помощь для защиты жизни", – добавил Зеленский в Telegram.

– Утром в четверг, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) на заседание Европейского совета.

– Встретившись с журналистами перед началом саммита, он поблагодарил партнеров за работу над новым пакетом санкций против России, заверил, что Киев не будет отдавать агрессору украинские территории, и выразил уверенность в том, что прекращение огня возможно – для этого нужно большее давление на Москву.

– В своем выступлении на заседании Евросовета глава государства подчеркнул: режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. Полное видео речи Зеленского смотрите по ссылке.

– В рамках поездки в Бельгию президент Украины провел ряд переговоров, в частности с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

