'Режим Путина должен чувствовать последствия войны': Зеленский выступил на заседании Европейского совета. Видео

В четверг, 23 октября, президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета. Он в очередной раз подчеркнул важность получения Украиной дальнобойного вооружения.

Гарант убежден, что только благодаря давлению на агрессора удастся остановить войну и заставить российского диктатора Владимира Путина почувствовать последствия собственного террора. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Агрессия Россия не должна распространяться дальше

Глава государства подчеркнул, что действия Украины должны рассматриваться не только как защита, хотя именно это, по его словам, остается главной целью. Президент добавил, что государственная политика должна быть направлена также на недопущение распространения или повторения разрушительных тактик России в Европе и за ее пределами, и именно на этом он акцентировал во время участия в сегодняшнем заседании.

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию", – сказал Зеленский.

Переговоры о предоставлении ракет "Томагавк" продолжаются

Президент отметил, что дальнобойное оружие, в частности "Томагавки", есть не только в США, но и в ряде европейских стран и наше государство уже ведет переговоры с партнерами, которые могут оказать соответствующую помощь.

"Когда Путин избегает дипломатии, когда он блефует или усиливает террор, сильное давление должно вернуть его к реальности", – резюмировал гарант.

Что предшествовало

23 октября, президент Украины прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета. Он поблагодарил партнеров за работу над новым пакетом санкций против РФ и заверил, что Киев не собирается отдавать Москве украинские территории. Глава государства добавил, что санкционное давление Европейского Союза, а также США – это хороший сигнал для других стран присоединиться к ним.

Как писал OBOZ.UA, 23 октября стало известно, что страны ЕС окончательно одобрили 19-й пакет экономических ограничений против страны-агрессора. Речь идет о запрете на импорт российского природного газа, новых ограничениях на поездки российских "дипломатов" в Европейский Союз и новых санкциях на 117 судов из "теневого флота" режима Путина.

