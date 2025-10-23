'Имеем общую позицию': Зеленский встретился с премьер-министром Чехии и рассказал о главных темах переговоров. Видео

В четверг, 23 октября, президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. В ходе разговора украинский лидер проинформировал политика о последствиях вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины.

Также стороны обсуждали вопросы оборонных проектов и усиления ПВО в нашем государстве. Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам", – написал он.

Чехия и Украина имеют общую позицию

Президент отметил, что Чехия уже присоединилась к помощи в восстановлении Украины. Вместе с тем политики обсудили дополнительные шаги для укрепления энергетической устойчивости государства и поддержки населения.

Также стороны уделили внимание совместным оборонным проектам и инициативам, направленным на усиление защиты украинского воздушного пространства.

"Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", – говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил премьер-министра и чешский народ за поддержку, солидарность и помощь, которую Украина испытывает ежедневно.

Напомним, 23 октября президент Украины прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета. Он поблагодарил партнеров за работу над новым пакетом санкций против РФ и заверил, что Киев не собирается отдавать Москве украинские территории. Глава государства добавил, что санкционное давление Европейского Союза, а также США – это хороший сигнал для других стран присоединиться к ним.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский выступил на заседании Европейского совета, отметив важность получения Украиной дальнобойного вооружения. По его словам, переговоры о предоставлении ракет "Томагавк" продолжаются и государство держит связь с партнерами, которые могут оказать соответствующую помощь.

