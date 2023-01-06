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Евросоюз призывает Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС

София Закревская
Новости политики
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Евросоюз призывает Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС

В Европейском Союзе призвали украинское правительство как можно скорее утвердить Государственную антикоррупционную программу. Она была разработана при поддержке Евросоюза.

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Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине, опубликованном в Twitter. Там надеются, что этот важный документ будет быстро утвержден Кабмином, после чего начнется его реализация.

"Это краеугольный камень для свободного и демократического будущего Украины на пути к ЕС, и особенно для реконструкции", – отмечают в ЕС.

Там также выразили надежду на то, что воплощение в жизнь "этого амбициозного и качественного документа, основанного на Антикоррупционной стратегии", начнется в скором времени и откроет путь для дальнейших антикоррупционных реформ в Украине.

"С этим ожиданием мы продолжаем твердо поддерживать Украину", – добавили в представительстве ЕС.

Евросоюз призывает Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС
Евросоюз призывает Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС

Как сообщил OBOZREVATEL, 20 июня прошлого года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Этот документ необходим для евроинтеграции.

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