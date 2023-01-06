Евросоюз призывает Украину как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС

В Европейском Союзе призвали украинское правительство как можно скорее утвердить Государственную антикоррупционную программу. Она была разработана при поддержке Евросоюза.

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Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине, опубликованном в Twitter. Там надеются, что этот важный документ будет быстро утвержден Кабмином, после чего начнется его реализация.

"Это краеугольный камень для свободного и демократического будущего Украины на пути к ЕС, и особенно для реконструкции", – отмечают в ЕС.

Там также выразили надежду на то, что воплощение в жизнь "этого амбициозного и качественного документа, основанного на Антикоррупционной стратегии", начнется в скором времени и откроет путь для дальнейших антикоррупционных реформ в Украине.

"С этим ожиданием мы продолжаем твердо поддерживать Украину", – добавили в представительстве ЕС.

Как сообщил OBOZREVATEL, 20 июня прошлого года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы. Этот документ необходим для евроинтеграции.

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