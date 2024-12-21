Украину посетил директор ЦРУ Билл Бернс: о чем говорил с Зеленским. Фото

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс совершил свой последний визит в Украину на этом посту. Во время него он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Президент Украины открыто поблагодарил Бернса за его постоянную поддержку и вклад в укрепление сотрудничества между странами во время войны. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь", – отметил он.

За это время между Бернсом и Зеленским состоялось много встреч в разных уголках мира — в Украине, других европейских странах, США и других местах. Обычно подобные встречи не объявляются публично, но в этот раз президент решил поделиться новостями после последнего визита директора ЦРУ.

"Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – проходили без официального информирования. Но сейчас, после последнего визита, следует сказать открыто", – добавил глава государства.

Зеленский пожелал Биллу Бернсу и его семье счастья и удачи, подчеркнув, что этот визит является важной составляющей сотрудничества по приближению победы Украины и установлению стабильного мира.

"Желаю тебе, Билл, и твоей семье только лучшего! Пусть удача тебя поддерживает. Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", – резюмировал он.

Напомним, члены правительства Литвы после утверждения Сеймасом впервые в истории украинско-литовских отношений совершили визит в нашу страну в полном составе. 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и другими членами делегации.

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