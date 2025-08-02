'Украинцы ежедневно платят самую высокую цену': ЕС в ООН призвал все страны немедленно прекратить любую помощь России

Европейский Союз призвал мировое сообщество обеспечить максимальное давление на страну-агрессора Россию с целью заставить последнюю прекратить войну в Украине. Также Европа призвала государства немедленно прекратить любую помощь России.

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Соответствующие заявления были объявлены на экстренном заседании Совбеза ООН представителем ЕС Даниэлем Беком. Европейский дипломат подчеркнул, что мир в Украине должен опираться "на принципы Устава ООН и международного права".

"Мы призываем всех оказать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права", – отметил Даниэль Бек.

Европеец решительно осудил поддержку России со стороны стран, являющихся сторонниками российского режима.

"Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне", – заявил представитель Евросоюза.

Что предшествовало

Напомним: экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по требованию Украины из-за удара российских оккупантов по украинской столице 30 и 31 июня. С тех пор захватчики еще раз, не менее жестоко ударили по гражданским жителям Киева и других городов страны.

Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство стран Совбеза осудили действия РФ.

Что еще сказала Европа

Даниэль Бек отметил, что мирные украинцы ежедневно платят самую высокую цену из-за агрессии РФ. Он также напомнил российской стороне, что указанные умышленные атаки на гражданские объекты и мирных жителей являются военным преступлением.

В конце своего спича представитель Европы вновь подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, и добавил, что "Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Что ответили захватчики

Страна-агрессор не придумывала каких-то новых фейков, и воспользовалась старыми. По словам российского "дипломата" Дмитрия Полянского, в войне виноват исключительно украинский президент Владимир Зеленский, который "не заинтересован в облегчении участи и страданий своих мирных жителей", и "выдает спровоцированные им ситуации как преднамеренные российские удары".

"Его единственная цель – сохранить собственный авторитет и убедить своих спонсоров продолжать финансовую и военную поддержку его мучительного, диктаторского и коррумпированного режима", – заявил россиянин.

Более того, по его словам, оккупанты якобы "против того, чтобы трагедию украинцев, которые стали заложниками режима Зеленского и его маниакального желания принести их в жертву, клали на алтарь чьих-то геополитических интересов".

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