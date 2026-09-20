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Умер еще один ребенок: увеличилось число жертв атаки РФ на Киевскую область

Лилия Рагуцкая
Жизнь столицы
4 минуты
2,0 т.
Последствия ударов войск РФ по Киевской области за последние сутки
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Увеличилось число жертв российских ударов по Киевской области. В больнице скончался еще один ребенок, он получил ранения в результате атаки на Вышгородский район 19 сентября.

Всего накануне Россия убила четырех мирных жителей: женщину и троих детей, разрушениям подверглись десятки объектов в пяти районах. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате российского удара

К утру 20 сентября возросло число жертв вражеских атак на на Киевщину, произошедших накануне.

"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате вражеского удара в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех – трое детей и одна женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", – рассказал Ткаченко.

Накануне стало известно, что Россия убила мать и двух её маленьких детей в Фастовском районе.

"Еще одна семья стала жертвой российского террора. В Глевахе Киевской области российский "Шахед" попал в дом, где мать как раз укладывала спать своих маленьких детей. Через мгновение – взрыв. Мать и двое 3-летних детей погибли. Три жизни. Двое детей, которые только начали познавать этот мир. Дети, которым Россия не дала шанса вырасти. Она просто отняла их жизни", – написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дом, в котором погибли женщина и двое детей

Омбудсмен напомнил, что с начала полномасштабного вторжения только по подтвержденным данным Россия убила не менее 740 и ранила 2 896 украинских детей.

"Россия должна ответить за каждого украинского ребенка, чью жизнь и детство она разрушила", – подчеркнул он.

Враг атаковал Киевскую область более суток

За более чем сутки вражеских атак в пяти районах области повреждения получил 31 объект.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Фастовском районе.

Среди 24 объектов, которые здесь пострадали – жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в том числе два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.

В Обуховском районе повреждено частное домовладение.

В Броварском районе разрушениям подверглись частный дом и линия электропередачи.

В Бучанском районе враг нанес удар по складскому помещению.

Последствия ударов войск РФ в Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области
Последствия ударов войск РФ по Киевской области

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киевской области в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей. Трагедия произошла в Фастовском районе: там россияне нанесли удар по дому.

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