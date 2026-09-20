Умер еще один ребенок: увеличилось число жертв атаки РФ на Киевскую область

Увеличилось число жертв российских ударов по Киевской области. В больнице скончался еще один ребенок, он получил ранения в результате атаки на Вышгородский район 19 сентября.

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Всего накануне Россия убила четырех мирных жителей: женщину и троих детей, разрушениям подверглись десятки объектов в пяти районах. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В больнице умер ребенок, получивший ранения в результате российского удара

К утру 20 сентября возросло число жертв вражеских атак на на Киевщину, произошедших накануне.

"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате вражеского удара в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех – трое детей и одна женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", – рассказал Ткаченко.

Накануне стало известно, что Россия убила мать и двух её маленьких детей в Фастовском районе.

"Еще одна семья стала жертвой российского террора. В Глевахе Киевской области российский "Шахед" попал в дом, где мать как раз укладывала спать своих маленьких детей. Через мгновение – взрыв. Мать и двое 3-летних детей погибли. Три жизни. Двое детей, которые только начали познавать этот мир. Дети, которым Россия не дала шанса вырасти. Она просто отняла их жизни", – написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что с начала полномасштабного вторжения только по подтвержденным данным Россия убила не менее 740 и ранила 2 896 украинских детей.

"Россия должна ответить за каждого украинского ребенка, чью жизнь и детство она разрушила", – подчеркнул он.

Враг атаковал Киевскую область более суток

За более чем сутки вражеских атак в пяти районах области повреждения получил 31 объект.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Фастовском районе.

Среди 24 объектов, которые здесь пострадали – жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в том числе два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.

В Обуховском районе повреждено частное домовладение.

В Броварском районе разрушениям подверглись частный дом и линия электропередачи.

В Бучанском районе враг нанес удар по складскому помещению.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киевской области в результате вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей. Трагедия произошла в Фастовском районе: там россияне нанесли удар по дому.

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