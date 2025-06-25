Как украинцы относятся к идее проведения выборов и за кого готовы проголосовать: результаты опроса

Украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

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Как сообщает OBOZ.UA, опрос провели Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячное издание "Барометр общественных настроений". По результатам исследования, среди всех опрошенных (2000 человек) больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 21,8%, а среди тех, кто уже определился с выбором (1413 человек), – 30,9%. Валерий Залужный занял второе место с 19,6% и 27,7% соответственно.

Далее следуют:

пятый президент Украины Петр Порошенко – 4,5% (в целом), 6,3% (те, кто определился),

народный депутат Украины, председатель Верховной Рады Украины (2019-2021) Дмитрий Разумков – 3,8% и 5,4%,

глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов – 3,7% и 5,2%,

командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий – 3,5% и 4,9%,

народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 3,4% и 4,8%.

Другие предложенные кандидаты, в частности командир 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, волонтер Сергей Притула, народный депутат и председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", которая состоит из бывших членов запрещенной партии ОПЗЖ, Юрий Бойко, народный депутат Алексей Гончаренко и мэр Киева Виталий Кличко набрали менее 2% среди всех и менее 3% среди тех, кто определился.

Около четверти украинцев (24,7%) пока не определились со своим кандидатом, а 4,7% не планируют участвовать в голосовании. Еще 3,8% готовы поддержать другого, не названого кандидата.

Кому достанется голос, если выбранный кандидат не будет участвовать

Среди 1413 респондентов, которые определились с выбором, социологи поинтересовались, за кого бы те голосовали, если бы их основной кандидат не участвовал в выборах. Результаты следующие:

Валерий Залужный – 18,1%;

Кирилл Буданов – 11,0%;

Владимир Зеленский – 6,5%;

Андрей Билецкий – 6,2%;

Дмитрий Разумков – 4,5%;

Петр Порошенко – 4,3%;

Денис Прокопенко – 4,3%;

Сергей Притула – 3,3%;

Юлия Тимошенко – 2,7%;

Виталий Кличко – 2,3%;

Алексей Гончаренко – 2,1%;

Юрий Бойко – 0,6%.

24,2% не смогли выбрать альтернативу, еще 2,8% не пошли бы голосовать, а за другого кандидата проголосовали бы 7,1%.

За кого украинцы проголосовали бы во втором туре

В случае, если во второй тур вышли бы Зеленский и Залужный, преимущество было бы на стороне последнего. Среди всех опрошенных (2000 респондентов) 41,4% готовы поддержать Залужного, 27% – Зеленского. Еще 15,7% проголосовали бы против обоих кандидатов, 13% – не определились, а 2,9% не приняли бы участие в голосовании.

Среди тех, кто определился и точно пришел бы на выборы (1368 человек), результаты следующие: 60,5% – за Залужного, 39,5% – за Зеленского.

Исследование длилось с 6 по 11 июня 2025 года. Его проводили методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборка максимально приближена к репрезентативной: учтена возрастная и половая структура населения, тип населенных пунктов (город/село) и региональное распределение. По возможности исследователи учли также количество и расселение внутренне перемещенных лиц, граждан Украины за рубежом, жителей временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Опрос не проводился во временно оккупированном Крыму, на территории Луганской области, а также в районах активных боевых действий – частях Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев (52%) против любых территориальных уступок стране-агрессору России, которая более трех лет ведет полномасштабную войну против нашей страны. И за последние месяцы ситуация в настроениях граждан не изменилась.

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