Местные выборы в октябре 2025 года не состоятся: в ЦИК назвали причину

В октябре 2025 года в Украине должны были бы состояться местные выборы. Но они не будут проведены и причиной тому является военное положение в стране.

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Об этом сообщили в ЦИК. Кроме того, комиссия установила отсутствие оснований для формирования нового состава ТИК по местным выборам.

"Очередные местные выборы в Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и глав и соответственно должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года", – говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Впрочем, в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось.

"Учитывая это Комиссия констатирует отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией, районными, городскими территориальными избирательными комиссиями нового состава территориальных избирательных комиссий разных уровней, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов в Украине", – добавили в комиссии.

Также ЦИК обратила внимание местных организаций политических партий – субъектов представления кандидатур в состав ТИК, что предпосылкой внесения представлений является принятие Верховной Радой Украины решения о назначении очередных местных выборов и определение даты их проведения.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов, в частности, в соответствии с требованиями избирательного законодательства местные ячейки политических партий имели бы возможность вносить представление кандидатур в новый состав территориальных избирательных комиссий. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии", – пояснил член Комиссии Сергей Постивый.

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13464, который вносит изменения в Избирательный кодекс Украины. Общественность, конечно же, заволновалась, а политикум возбудился – неужели все же к выборам готовимся, несмотря на войну, которая продолжается?

Напомним, что ранее украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев (52%) против любых территориальных уступок стране-агрессору России, которая более трех лет ведет полномасштабную войну против нашей страны. И за последние месяцы ситуация в настроениях граждан не изменилась.

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