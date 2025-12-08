Украинская команда в США узнавала детали переговоров Вашингтона и Москвы, – Умеров

Украинская делегация в течение нескольких дней подряд обсуждала с представителями президента США Дональда Трампа американский "мирный план". Главной задачей представителей Украины – секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова – было выяснение актуальных пунктов этого плана и информации о содержании переговоров США и РФ в Москве.

Об этом рассказал по итогам многодневной работы в США Умеров. Он добавил, что в понедельник, 8 декабря, доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому обо всех аспектах американо-украинского диалога и передаст все имеющиеся документы.

"Несколько дней работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина вместе со всеми западными партнерами должна сделать все возможное для "достойного окончания этой войны".

Также Умеров добавил, что подробно о результатах работы в США доложит главе государства в понедельник.

"Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы. Работаем максимально интенсивно", – написал он, очевидно, давая понять, что до сих пор исчерпывающего отчета и полученных от команды Трампа документов Зеленский не видел.

Тем временем сам Трамп уже успел заявить о "разочаровании" в президенте Украины. Тот, мол, до сих пор "не читал" предложенный Вашингтоном "мирный план". Зато Россия, по словам президента США, якобы уже практически "согласилась" на предложения американцев, которые российского диктатора, за последние дни несколько раз прямо заявившего, что будет продолжать воевать, "вполне устраивают".

Интересно, что американские журналисты ранее сообщали о том, что так называемый план Дмитриева – Уиткоффа, который в Белом доме выдали за "американские мирные предложения", сам Трамп в глаза не видел, что не помешало ему начать публичное давление на Киев с требованием согласиться на все ультиматумы РФ, которые в этот план попали.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне появились новые подробности о переговорах США и Украины о мирном соглашении. О сложных вопросах стороны якобы общались в "конструктивной атмосфере".

Между тем, по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс: вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ – наравне с запретом для Украины вступления в НАТО и попытками ограничить численность украинского войска и "разрешенные" нашей армии вооружения.

