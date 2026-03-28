'Большую часть айсберга не видно': Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи относительно условий США для гарантий безопасности

Публично озвученная информация о переговорах с США отражает лишь часть договоренностей, которые обсуждаются за закрытыми дверями. Гарантии безопасности от американской стороны связывают с завершением войны и выполнением определенных условий.

Так президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который назвал ложными утверждения о зависимости американских гарантий безопасности от выхода украинских войск из Донбасса. Он пояснил, что говорит открыто, однако не раскрывает всех деталей переговорного процесса.

"Знаете, как говорят, большая часть айсберга не видна. То, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно", – отметил глава государства.

Президент рассказал, что украинская сторона предлагала компромисс: подписать гарантии безопасности еще до завершения войны. План предусматривал подготовку документов заранее, чтобы Конгресс США смог окончательно утвердить их уже на этапе завершения конфликта.

Впрочем, по словам Зеленского, в США отклонили предложение и настояли, что и подписание, и предоставление гарантий возможны только после полного прекращения огня. Президент добавил, что вопрос, по словам американской стороны, заключается не в моменте вступления в силу гарантий, а во времени их предоставления.

"Я хочу подчеркнуть, что я хотел и публично говорил, что мы хотим подписать гарантии безопасности до окончания войны. Они были почти готовы, как и Prosperity Package. Но американская сторона сказала, что это будет только в момент окончания войны", – отметил Зеленский.

Нынешняя позиция США предусматривает предоставление таких гарантий после выполнения условий, которые рассматриваются как завершение войны.

"Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодня окончания войны", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью Reuters, что США готовы предоставить конечное соглашение о гарантиях безопасности для Украины лишь при условии выхода украинских войск из Донбасса. Он пояснил, что такой сценарий создаст серьезные риски: передача укрепленных позиций под контроль РФ ослабит оборону Украины и повлияет на безопасность всей Европы.

На такое заявление украинского лидера отреагировал государственный секретарь США Марко Рубио. Американский политик назвал такие утверждения ложными.

По словам Рубио, украинской стороне объясняли, что гарантии безопасности могут вступить в силу только после завершения войны, поскольку их введение во время боевых действий означало бы прямое втягивание других государств в конфликт. Он подчеркнул, что вопрос гарантий не связывался с отказом Украины от территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что переговорный процесс об окончании войны фактически зашел в тупик. По его словам, пауза продолжается, потому что представители США не выезжают из страны из-за мер безопасности.

