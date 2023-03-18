Украине – помощь, России – новые санкции: премьеры Японии и Германии согласовали внешнеполитическую деятельность

Премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 18 марта, провели переговоры в Токио. Они договорились сотрудничать с союзниками, чтобы продолжить жесткие санкции против России и помощь Украине.

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Об этом сообщает NHK. Переговоры Кисиды Фумио и Олафа Шольца длились в общей сложности около 50 минут.

Кисида выразил надежду на откровенный обмен мнениями с Шольцем по различным темам, включая двусторонние отношения. Он также сказал, что, как в прошлом и в этом году принимающие страны Большой семерки, они обсудят глобальные вопросы, такие как ситуация в Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Со своей стороны Шольц отметил, что хочет продолжить сотрудничество между двумя странами.

Лидеры двух стран также подтвердили необходимость как можно скорее положить конец российскому вторжению в Украину и сошлись на мнении, что российская ядерная угроза абсолютно недопустима.

Кисида и Шольц также договорились укреплять сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.

Они пообещали вместе работать над саммитом Большой семерки в Хиросиме в мае. Ожидается, что повестка дня будет охватывать такие глобальные вопросы, как укрепление Организации Объединенных Наций, включая реформу Совета Безопасности, а также ядерное разоружение и нераспространение.

После переговоров Кисида заявил журналистам, что Япония и Германия будут и дальше наращивать сотрудничество для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Напомним, в американском институте изучения войны (ISW) считают, что председатель КНР Си Цзиньпин запланировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций, введенных против РФ за вторжения в Украину. Визит Си в Москву состоится 20-22 марта.

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