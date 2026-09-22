"Украине нужны Patriot и Starlink": сенатор Блюменталь раскрыл подробности "вдохновляющей встречи с Зеленским". Фото

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Он назвал эту встречу "вдохновляющей" и подчеркнул, что украинский лидер верит в прогресс по укреплению украинской ПВО и развитию возможностей Starlink.

Видео дня

Соответствующие посты он опубликовал на платформе X. Блюменталь подчеркнул, что Киеву нужны эти спутниковые системы и ракеты для Patriot, чтобы защититься от российских атак.

"Вдохновляющая встреча с президентом Зеленским в Нью-Йорке накануне сессий Генеральной Ассамблеи ООН – и его встреча с Трампом. Он благодарен за новый закон о санкциях против России и полон надежд на прогресс в сфере противовоздушной обороны и Starlink", – написал американский сенатор.

Сенатор назвал приоритеты поддержки Украины

Блюменталь призвал США как можно скорее принять санкционный закон Линдси Грэма, чтобы сократить доходы России от экспорта нефти и газа и ослабить ее способность финансировать войну. Среди крупнейших покупателей российских энергоресурсов он назвал Китай и Индию.

Также сенатор подчеркнул, что в преддверии зимы Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и доступе к Starlink.

"Столкнувшись с жестокими бомбардировками и долгой холодной зимой, Украина нуждается в Starlink, чтобы точно определять и уничтожать российские ракеты до их запуска, но также и перехватчики Patriot, имеющиеся в арсеналах США и других стран, таких как Саудовская Аравия", – говорится в его посте.

В то же время Блюменталь назвал Зеленского сильным, оптимистичным и решительным, несмотря на недосыпание и "тяжелые испытания".

"Даже несмотря на недосыпание и тяжелые испытания, он остается оптимистичным и сильным – воодушевленно решительным – воплощая мужество и непоколебимую волю величественных украинцев", – написал американец.

Напомним, на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк утром по киевскому времени, прибыли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская У главы государства запланирован ряд встреч – с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. В ближайшее время ожидается выступление президента США Дональда Трампа, а президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Генассамблеей 23 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!