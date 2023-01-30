Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах: МИД Украины о реакции Ирана на комментарий Подоляка

Украине неизвестна причина ночных взрывов на военном заводе в центральной иранской провинции Исфаган. В то же время Киев неоднократно предостерег Тегеран, что последствия за поддержку России в войне против Украины будут гораздо больше, чем выгода от сотрудничества со страной-агрессором.

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Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook. Он напомнил Ирану персидскую народную мудрость.

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал Николенко.

Ранее Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу удара беспилотника по иранскому заводу по производству боеприпасов. Он отметил, что война имеет "убийственную логику" и "выставляет жесткие счета". Поэтому после помощи России Иран столкнулся с "взрывной ночкой". При этом советник главы ОП напомнил, что Украина предупреждала Иран о возможных последствиях поставки России дронов и другого оружия для войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 29 января в Иране раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфаган. По словам очевидцев, одновременно с взрывом в небе заметили дрон, а после – сработали системы ПВО Ирана. Отмечается, что именно беспилотники атаковали центр, принадлежащий министерству обороны Ирана.

Несмотря на то, что официально Иран не выдвигал обвинений из-за ночных атак в чей-то адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что именно они стоят за атакой, пригрозив местью.

В то же время СМИ сообщили, что к атаке на военный объект в ночь на 29 января могут быть причастны США и еще одна страна, но не Израиль. Пока официально никто ответственности за удары не взял. В то же время США опровергли свою причастность к атаке.

В Москве отреагировали на взрывы на военных заводах Ирана, атаковавших БПЛА. МИД РФ вступился за Тегеран и заявил, что "решительно осуждает" атаку.

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