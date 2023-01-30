В МИД Ирана вызвали украинского дипломата в связи с ударами БПЛА по иранским объектам – СМИ

Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев нашей страны по поводу удара беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напрямую связал инцидент c войной в Украине.

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Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim, пишет Al Arabia. В частности, представитель ОП назвал события в Иране "взрывной ночью" и заявил, что лично предупреждал Тегеран о возможных последствиях помощи России в ее военной агрессии против Украины.

Напомним: в ночь на 29 января в Иране раздался взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан. По словам очевидцев, одновременно со взрывом в небе был замечен дрон, а после – сработали системы ПВО Ирана. Отмечается, что именно беспилотники атаковали центр, принадлежащий Министерству обороны Ирана.

Несмотря на то, что официально Иран не выдвигал обвинений из-за ночных атак в чей-либо адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что именно они стоят за атакой, пригрозив местью.

Издание Jerusalem Post отметило, что атака беспилотников на завод по производству оружия в Иране имела "феноменальный успех". Тем временем Тегеран утверждает о якобы незначительных повреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на спутниковых снимках, опубликованных в сети, никаких разрушений на заводе по производству беспилотников Shahed не замечено и об уничтожении, или каком-либо значительном повреждении именно этого предприятия речь не идет;

– при этом СМИ сообщили, что к атаке на военные объекты Ирана, произошедшей в ночь на 29 января, могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль. Пока официально никто ответственности за удары не взял. При этом в США опровергли свою причастность к атаке;

– в Москве отреагировали на взрывы на военных заводах Ирана, которые атаковали БПЛА. МИД РФ вступился за Тегеран и заявил, что "решительно осуждает" атаку.

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