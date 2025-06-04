Украина заранее не предупреждала Трампа об операции 'Паутина' – Белый дом

Украина не сообщила США о проведении спецоперации "Паутина", направленной против стратегической авиации России. Белый дом подтвердил, что президент Соединенных Штатов не был проинформирован о планах украинской стороны.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге Вашингтоне. По ее словам, американская сторона не получала предупреждения об этой операции и не имеет комментариев относительно ее деталей.

"Нет, он не был предупрежден", - лаконично сказала она, имея в виду президента США.

Представитель администрации отказалась предоставлять дополнительные детали, отметив, что пока не уполномочена комментировать другие аспекты операции или официальную позицию Белого дома по ней.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Через несколько дней, Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил потери российской авиации после масштабной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". В результате ударов на нескольких военных аэродромах на территории РФ был поражен 41 самолет.

В список уничтоженной техники входят не только обычные боевые самолеты, но и стратегические бомбардировщики, которые представляли ключевую угрозу с воздуха для украинских городов и объектов инфраструктуры.

Также операция "Паутина" не оставила без внимания мир. Военные, политические деятели и публичные лица из разных стран отмечали, что Украина сделала мир намного безопаснее.

Президент США Дональд Трамп до сих пор молчит об ударах украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации "Паутина", благодаря которой была уничтожена треть российской стратегической авиации. Поэтому пока неизвестно, изменил ли он свое мнение относительно "козырей" президента Владимира Зеленского. Однако Белый дом официально подтвердил, что Украина не проинформировала заранее президента США об ударах по российским авиабазам.

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