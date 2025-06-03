'Даже фильмы об агентах 007 не смогли придумать ничего подобного': как в мире отреагировали на украинскую операцию 'Паутина'

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации, целями которой стали пять аэродромов на территории РФ. Уничтожение самолетов страны-агрессора дронами, которые вылетали из фур, не осталось без внимания мира.

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Военные, политические деятели и публичные лица из разных стран отмечали, что Украина сделала мир намного безопаснее. OBOZ.UA собрал самые интересные комментарии.

Так, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Украина имеет полное право на самооборону. Поэтому она может наносить удары по военным объектам на всей территории Российской Федерации. Министр напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну в 2022 году.

Американский миллиардер Илон Маск со своей стороны отметил, что будущее войны – за дронами, тогда как пилотируемые борта уходят в прошлое.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал, что после операции СБУ ожидается, что российская стратегическая авиация будет нарушать воздушное пространство НАТО на 30% реже.

"Это подтверждает, что наличие сильной, стойкой и хорошо вооруженной Украины как союзника соответствует нашим интересам безопасности", – добавил он.

Шведский политик Карл Бильдт, в прошлом премьер-министр и министр иностранных дел, отметил, что "даже фильмы про агента 007 не смогли придумать что-то подобное".

Экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес подчеркнул, что "убить лучника всегда лучше, чем пытаться сбить стрелы". Он также добавил, что "очевидно, у президента Зеленского есть некоторые карты".

Военный корреспондент Нолан Питерсон заявил, что то, что сделала Украина – это справедливое и законное возмездие по военным самолетам государства-изгоя, которая "днем и ночью без всякого уважения к правовым нормам бомбит украинские города и мирное население".

"Эта страна снова и снова доказывает, что самым мощным показателем военной силы любой нации является воля и достоинство свободных людей, которые борются за справедливое и благородное дело", – написал он.

Питерсон также добавил, что "Перл-Харбор" этой войны состоялся 24 февраля 2022 года, или, точнее, в начале 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Крым и на восток Украины.

Майкл МакКей, доктор философии Лондонской школы экономики и политических наук, который называет себя летописцем захватнической войны России, отметил важность операции "Паутина". Уничтожив много стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, которые эксплуатировались российским террористическим государством, украинские войска сделали мир намного безопаснее, подчеркнул он.

"Пока остальной мир сидит сложа руки и отказывается воевать, украинцы делают то, что нужно. Спасибо вам, защитники!" – написал он.

Исследователь войны Джон Спенсер написал статью, в которой сравнил "Паутину" с самыми известными военными операциями. Он заявил, что операция СБУ "заслуживает свое место в истории войны не только из-за нанесенного ущерба, но и из-за того, что она символизирует: превосходство разума над грубой силой, точности над паникой и креативности перед лицом экзистенциальной угрозы".

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил спецоперацию СБУ в России и призвал продолжать поддержку Украины.

"Украина неоднократно удивляла нас за последние три года. Вот лишь несколько примеров: уничтожение крейсера "Москва" (2022), контрнаступление (2023), Курск (2024) и теперь – атака дронами на российские бомбардировщики. Продолжаем поддерживать – можем быть уверены, что Украина и в дальнейшем будет удивлять!" – написал он.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что украинцы делают все возможное, чтобы бить по военным целям РФ, тогда как российские оккупанты наносят удары по мирным жителям.

"Поздравляем Украину с блестящим ударом по российским военно-воздушным силам. Украинцы – несокрушимые и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы бить по военным целям, тогда как Путин без разбора уничтожает мирных жителей. Пришло время для Великобритании и ЕС поддержать законопроект Линдси Грэма о вторичных санкциях против России. Пора сжимать тиски вокруг Путина и завершать эту войну", – добавил он.

Писатель и морской пехотинец Алекс Голлингс обратил внимание на то, что критики спецоперации СБУ почему-то не комментировали так же российские массированные удары РФ по Украине.

"Интересно, сколько людей вдруг выныривает из всех щелей, чтобы назвать успешные украинские операции "опасной эскалацией", – но при этом молчали, когда сотни дронов и ракет падали на Украину в течение последней недели", – написал он.

Член Палаты представителей США Дон Бейкон отметил, что "Путин посеял ветер, а теперь пожинает бурю".

Маршал Биллингсли, который работал в Сенате США и занимал должности в Министерстве обороны, тоже прокомментировал успех Украины.

"Похоже, что Украина только что уничтожила около 30% или более стратегических бомбардировщиков России, способных нести ядерное оружие. Теперь России, видимо, не будет сложно соблюдать ограничения Договора СНВ (договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – Ред.)", – написал он.

Рон Филипковски, морской пехотинец, бывший федеральный прокурор и редактор с почти миллионной аудиторией заявил, что это была "блестящая операция, разработанная исключительно для защиты собственного народа".

"Украина могла бы начать атаку на населенные пункты гражданского населения, как это Россия делает с ними ежедневно. Вместо этого они выбрали чисто военную цель – те же бомбардировщики, которые использовались для убийства украинских мирных жителей", – подчеркнул он.

Вечером 2 июня, через более чем сутки после успешно проведенной операции "Паутина", на нее отреагировали в США. Впрочем, без реакция Белого дома не была конкретно положительной или отрицательной.

Мы писали о том, что президент Владимир Зеленский проинформировал участников саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе об операции СБУ "Паутина". По его словам, она нанесла ощутимый удар по возможностям российской армии. Гарант подчеркнул, что операция демонстрирует эффективность современного подхода к войне и роль технологий в достижении стратегических целей.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию "Паутина" по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-террориста было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это была самая дальнобойная операция Украины. Наших людей, которые ее готовили, вовремя вывели с российской территории.

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