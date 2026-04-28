У беженцев в Канаде осталось меньше недели: кому из украинцев придется платить больше с 1 мая

С 1 мая некоторым беженцам в Канаде придется платить за рецепты на лекарства и частично оплачивать некоторые медицинские услуги, в частности услуги стоматолога, офтальмолога, психиатра и психолога. И хотя большинство украинцев прибыло в страну по специальной программе CUAET, тех, кто подавал заявки на беженство, изменения все же затронут.

Об этом сообщает CBC. Следует отметить, что для владельцев виз CUAET большинство бесплатных федеральных медицинских программ IFHP прекратили действие 31 марта 2025 года.

Что изменится

Изменения касаются участников Interim Federal Health Program (IFHP) – ее действие распространяется на беженцев и тех, кто подал заявки на предоставление убежища. Для них вводится плата в размере $4 за каждый рецепт лекарств, а также 30% сооплаты за дополнительные услуги, в частности:

стоматологическую помощь;

офтальмологические услуги;

психиатрическую и психологическую поддержку.

В то же время базовые медицинские услуги остаются полностью покрытыми. Государство продолжит оплачивать 100% стоимости госпитализации, врачебных осмотров, вакцинации, диагностики и скорой помощи.

Наибольшие изменения касаются психиатрической помощи. По словам поставщиков услуг:

средняя сессия терапии стоит около 150 канадских долларов (более 4800 грн) ;

; теперь пациент должен оплачивать примерно $45 за визит.

Поэтому в некоторых медцентрах уже фиксируют последствия: часть клиентов отменила майские визиты из-за невозможности оплатить лечение.

Аргументы правительства

По подсчетам правительства Канады, в 2024-25 годах IFHP обеспечивала покрытие медуслуг для более 623 тыс. человек и стоила бюджету около 896 млн долларов, тогда как к 2029-30-м годам этот показатель должен был вырасти до 1,5 млрд долларов. Поэтому в Министерстве иммиграции, беженцев и гражданства (IRCC) подчеркивают необходимость сооплаты для:

сдерживания роста расходов программы ;

; долгосрочной стабильности IFHP ;

; согласования с другими государственными системами страхования.

Однако местные юристы и социальные службы уже бьют тревогу, поскольку отказ от лечения может задерживать процесс социальной интеграции беженцев. Кроме того, это может иметь обратный эффект и увеличить нагрузку на систему неотложной помощи.

"Мы делаем людей значительно более уязвимыми. Наша иммиграционная система все больше напоминает систему США", – говорит директор Matthew House Refugee Welcome Centre Майк Моренси.

