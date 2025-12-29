США не нравится слово 'репарации': Зеленский раскрыл позицию Трампа относительно российских денег

Украина заинтересована в том, чтобы получить замороженные российские активы – эти деньги необходимы для поддержки экономики во время войны и послевоенного восстановления. Администрации президента США Дональда Трампа не нравится формулировка "репарации", поэтому там придерживаются позиций, что это компенсация.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос OBOZ.UA 29 декабря. Он отметил, что Европейский Союз (ЕС) уже согласовал помощь Украине за счет суверенных кремлевских средств.

"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы называют это не репарацией, а компенсацией. Я думаю, что им не очень нравится слово "репарация", скажу честно", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важно получить деньги для восстановления страны. Также президент напомнил, что Европейский Союз согласовал выделение Украине кредита под 0%, который может быть погашен из российских средств.

"И репарационные кредиты (reparation loans) – мы это уже все решили с европейцами. Потому что большинство замороженных активов именно там. Я рад, что они поддержали нашу позицию. Первые $100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны (и дай бог, чтобы не было войны), мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту", – добавил Владимир Зеленский.

Как используют замороженные миллиарды РФ

19 декабря на саммите Совета ЕС европейские лидеры договорились о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В частности, Украина получит от ЕС беспроцентный заем в размере 90 млрд евро. А вернуть его Украина должна только тогда, когда страна-агрессор Россия тем или иным способом выплатит репарации.

Перед этим Евросоюз подготовился к использованию замороженных активов. В частности, было принято решение, согласно которому заблокированные российские активы останутся замороженными, пока Россия не выплатит репарации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что США призвали отдельные страны ЕС не поддерживать план использования около 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины. Поэтому перед достижением договоренности ЕС рассматривал и альтернативные варианты поддержки, в частности кредиты или двусторонние финансовые механизмы.