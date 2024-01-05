Украина вывела Европейский Союз из состояния 'комы нерасширения', – Дмитрий Кулеба

Европейский Союз много лет находился в "коме нерасширения", пока Украина не вывела блок из этого состояния. ЕС нормально функционировал, но не был движущей силой и не смог предотвратить новые войны в Европе, для чего в конце концов был создан.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого эфира с журналистом Вадимом Карпьюком, который транслировали в Instagram в пятницу, 5 января. Он отметил, что теперь Евросоюз должен поверить, что способен победить и гарантировать мир в Европе.

"Как историческая сила, ЕС находился в коме. Как общий рынок, как царство покоя, он был в живом состоянии, но как движущая сила истории он находился в коме, в которую сам себя и загнал так называемым явлением "усталость от расширения", – сказал министр.

Кулеба отметил, что после того, как европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной, ЕС вернулся на историческую сцену и вернул веру в свою историческую роль.

Именно Украина, уверен министр, вывела ЕС из состояния комы. Теперь блок должен поверить в то, что он сможет выполнять свою основную роль – обеспечить безопасность в Европе.

"Ведь Европейский Союз был создан именно для того, чтобы предотвращать новые войны в Европе, а все остальное было инструментами достижения этой цели", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительные прогнозы говорят о том, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в марте 2024 года. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что если обе стороны вовремя выполнят "домашние задания", Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года.

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