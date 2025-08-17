Украина ввела стратегические санкции против российских производителей ударных дронов с ИИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций против военно-промышленного комплекса России. Речь идет об ограничительных мерах в отношении почти ста физических и юридических лиц, связанных с беспилотными технологиями в дронах.

Видео дня

Они затрагивают российские и иностранные компании и производителей БПЛА с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий указ №599/2025 обнародован на сайте президента и датирован 16 августа.

Что предусматривает указ

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Речь идет о введении санкций против российского ВПК, направленных на производителей беспилотников с использованием ИИ и их поставщиков.

Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две беларуские). В частности, в список попали:

– российские компании "Прагматик" и "Умные птицы". Первая производит "Микроб 10" – малогабаритный FPV-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели. Вторая выпускает БПЛА "Сорока" с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащенный оптической системой удержания цели, способный обходить зоны радиотени и помехи РЭБ;

– китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Все они поставляют комплектующие для "Шахедов" и других дронов: двигатели, камеры, микросхемы, транзисторы, резисторы, резонаторы, навигационные приемники и маршрутизаторы;

– российский центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб" (структура, созданная в России для развития инноваций в сфере беспилотных систем), который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для беспилотников. Их работа позволяет дронам самостоятельно ориентироваться, распознавать и сопровождать цели, а также обрабатывать данные с сенсоров. Для этого привлекают значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТИИ Нейролаб".

"Россия активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта, и этот процесс надо воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора", – сказал журналистам уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, для создания таких дронов критически важны современная электронная компонентная база и значительные вычислительные ресурсы. И именно на компаниях, которые обеспечивают эти возможности, сосредоточено внимание в подготовленном санкционном пакете.

Что предшествовало

В июне в Институте изучения войны (ISW) отметили, что Россия продолжает производить и накапливать ракеты и ударные дроны для атак на Украину. Также страна-агрессор экспериментировала с "ударными пакетами", комбинируя применение ракет различных типов с "Шахедами" и дронами-имитаторами.

В том же месяце украинские специалисты, которые анализировали обломки дронов после ночного удара РФ, обнаружили белые "Шахеды" с радиоуправлением и элементами ИИ. Модернизированный беспилотник существенно отличался от других: был оснащен усовершенствованной камерой, системой искусственного интеллекта и радиосвязью, позволяющей дистанционное управление с территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли закон и обновили Государственный реестр санкций, чтобы под ограничения могли попадать не только люди или компании, связанные с РФ, но и суда и самолеты с подробными идентификационными данными. СНБО обязал модернизировать Реестр, чтобы эффективно отслеживать и блокировать такие объекты. Отмечается, что это еще один шаг к тому, чтобы перекрыть РФ "серую" экономику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!