Украина расширила санкционный закон: какие активы РФ теперь могут попасть под удар

Украина приняла закон и обновила Государственный реестр санкций, чтобы под ограничения могли попадать не только люди или компании, но и суда и самолеты с детальными идентификационными данными. СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) обязал модернизировать Реестр, чтобы эффективно отслеживать и блокировать такие объекты. Отмечается, что это еще один шаг к тому, чтобы перекрыть России "серую" экономику.

Об этом говорится в указе №600/2025, который 16 августа 2025 года подписал президент Украины Владимир Зеленский. Если раньше под санкции могли попадать только физические и юридические лица, то теперь Украина получила возможность применять ограничения также к судам и воздушным судам.

Это касается как кораблей, заходящих в порты, так и самолетов, которые могут быть привлечены к деятельности против национальных интересов нашего государства. Россия активно использует так называемый "теневой флот" – суда, которые перевозят нефть, оружие и другие грузы в обход международных санкций.

Подобная схема существует и с самолетами, которые могут осуществлять рейсы с незаконными грузами или помогать в военных операциях. Теперь Украина имеет правовые инструменты для того, чтобы вносить такие корабли и самолеты в Государственный реестр санкций и блокировать их деятельность.

Закон № 4537-IX, принятый в июле 2025 года, официально разрешил применять санкции против судов и воздушных судов. Это означает, что теперь в Реестр будут заноситься не только имена и компании, но и конкретные корабли и самолеты с указанием всех технических характеристик: название, номер IMO или ENI для судов, государственный знак, серийный номер и владелец для самолетов и тому подобное.

16 августа 2025 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 600/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Этим решением обновлено положение о Государственном реестре санкций: теперь в нем предусмотрены отдельные разделы для судов и самолетов. Кроме того, СНБО поручил в течение месяца обновить программное обеспечение Реестра, чтобы он мог обрабатывать эту новую информацию.

Теперь, если какое-то судно или самолет будет замечено в незаконных действиях, оно может быть официально внесено в список подсанкционных объектов. Это позволит блокировать его активы, запрещать использование в международных перевозках и лишать возможности работать в пользу агрессора.

