'Украина всегда поддерживает дипломатию': Зеленский подтвердил намерение лететь в Турцию на переговоры с Путиным. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом снова подтвердил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Путиным в Стамбуле. Однако мир до сих пор не получил от Кремля ответ на многочисленные предложения прекратить огонь.

Видео дня

В обращении к украинцам и миру вечером в понедельник, 12 мая, глава государства подчеркнул, что российские обстрелы украинских городов продолжаются. Также оккупанты продолжают штурмы на фронте.

Украина всегда поддерживает дипломатию, поэтому, подчеркнул президент, он готов быть в Турции и предметно говорить с Путиным о мире в Украине.

"Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства. Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент Трамп полностью поддерживает встречу, и мы бы хотели, чтобы он нашел возможность быть в Турции", – сказал Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не хотела этой войны ни секунды после ее начала.

"Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", – сказал политик.

Президент проинформировал, что днем ​​провел разговор с Папой Римским и пригласил его посетить Украину.

"Папа Лев XIV сказал теплые и очень важные слова об Украине, о наших людях, о справедливом и устойчивом мире для нашей страны и возвращении наших людей – безусловно, возвращение пленных и детей, которые были украдены Россией. Я поблагодарил за поддержку. Мы обсудили возможные встречи. Я пригласил Папу приехать в Украину", – рассказал он.

Кроме того, глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о разговорах с коллегами из Британии, Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, Евросоюза и США.

"Я благодарен всем за конструктивность и за готовность предпринимать необходимые шаги, чтобы мир действительно был. Украина не хотела этой войны ни секунды – с ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", – рассказал он.

Также Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждался вопрос о ракетной программе Украины и производстве всех необходимых типов БПЛА для нашей армии.

"Были доклады и относительно применения дронов, относительно точности, результатов поражения на фронте. Я хочу поблагодарить всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство. Также мы работаем для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно, и это системные решения, ответственность за реализацию – персональная", – отметил он.

Президент также заслушал доклады Главкома Александра Сырского о ситуации в Донецкой области и Курском направлении, где продолжаются наиболее жесткие бои.

"Наши ребята – 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки – я хочу вас поблагодарить. Краматорское направление – воины 24-й отдельной механизированной бригады – молодцы! Покровское направление - 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 117-я отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины – спасибо вам! Вместе со всеми нашими силами на фронте защищают наше государство подразделения Национальной полиции Украины: штурмовые бригады "Лють", "Хищник", подразделения КОРДа, стрелковые батальоны – спасибо всем вам! Украина отстояла свою независимость, Украина каждый день защищает собственное право – право на жизнь, и мы обязательно гарантируем Украине безопасность – безопасность именно так, как нужно", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– накануне Зеленский заявил, что согласен на личную встречу с российским диктатором Путиным в Стамбуле 15 мая, если россияне остановят огонь с 12 мая и дадут необходимую основу для дипломатии.

– За день до этого Путин дал пресс-конференцию, во время которой ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

– Дональд Трамп со своей стороны призвал Украину немедленно согласиться на предложение РФ относительно переговоров в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

– Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры по завершению войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!