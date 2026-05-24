Враг прямым ударом ракеты уничтожил одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Видео

Российская ракета прямым попаданием уничтожила одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Удар уничтожил 10 пожарных автомобилей. Кроме того, в момент атаки на локации находилась дежурная смена – около 30 чрезвычайников.

Видео дня

Потерь среди личного состава удалось избежать, ведь после объявления тревоги работники перешли в укрытие. Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Андрей Данилюк.

После взрыва часть спасателей начала тушить пожар в собственном здании. В тот же момент их коллеги продолжили принимать обращения и координировать работу подразделений по области.

На территории подразделения полностью уничтожено десять пожарных автомобилей, еще часть техники повреждена. Несмотря на это, работу управления восстановили уже через несколько часов в другом безопасном месте.

В ГСЧС отметили, что подразделение, которое попало под удар, выполняло исключительно гуманитарные функции и не имело никакой военной составляющей. По словам Данилюка, российские заявления о якобы военном назначении объекта не соответствуют действительности.

Напомним, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

Также OBOZ.UA сообщал, массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!