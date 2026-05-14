Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за российских массированных атак: когда оно состоится

Срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за усиления российских атак по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины состоится во вторник, 19 мая. Украина инициировала его после новой волны массированных обстрелов, которые Россия осуществила по украинским городам и общинам в течение последних дней.

В секретариате Совбеза ООН Укринформу подтвердили дату проведения заседания. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник обратился с официальной просьбой срочно созвать Совбез. Соответствующее письмо дипломат направил постпреду Китая при ООН Фу Цуну, поскольку именно Китай председательствует в Совете Безопасности в мае.

Массированные удары

В своем обращении Мельник отметил, что только в период с 4 по 11 мая российские войска применили против Украины около 600 ударных беспилотников и 16 баллистических ракет. В результате атак погибли более 40 гражданских людей, еще более 200 человек получили ранения.

Дипломат отдельно упомянул 5 мая, назвав этот день "одним из самых смертоносных дней для гражданского населения за последние месяцы российской войны на уничтожение против украинской нации". Тогда люди погибли в Запорожье, Краматорске, Днепре и Полтавской области.

"Игнорируя этот призыв, российские вооруженные силы продолжили свои коварные атаки против гражданской инфраструктуры", – отметил Андрей Мельник в письме. Речь шла о призыве президента Украины Владимир Зеленский к прекращению огня и начала реальных шагов для завершения войны.

Новые обстрелы

В письме в Совбез ООН постпред Украины также заявил, что систематические удары РФ по гражданскому населению являются грубым нарушением международного гуманитарного права. По его словам, во многих случаях такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности.

Мельник добавил, что даже во время объявленного 9–11 мая режима прекращения огня российские войска продолжали запускать дроны по Украине. На линии фронта и в прифронтовых общинах, как он отметил, режим тишины фактически не действовал.

Отдельно дипломат обратил внимание на атаку утром 13 мая. Тогда Россия запустила по территории Украины более 800 беспилотников. В результате ударов погибли по меньшей мере восемь гражданских людей, десятки человек, среди которых дети, получили ранения.

"Через эти действия Россия в очередной раз продемонстрировала свой сознательный выбор в пользу эскалации и террора вместо дипломатии", – говорится в письме.

Напомним, вчера 13 мая в Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там вспыхнул пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

