Україна ризикує завʼязнути у "перемирʼї"… Через безвідповідальні провали канцлера Шольца та інших західних політиків, — Welt

Цього року може відбутися зупинка чи навіть цілковите припинення російсько-української війни, — Німецька Welt публікує досить знакову аналітику про настрої в європейському експертному середовищі: нерішучість німецького канцлера та інших європейських урядовців фактично прочиняє двері для нового глобального конфлікту. Тобто — ІІІ-ї світової.

Всі перемовини на Заході та кулуарна активність мають на меті припинення війни вже 2024 року, оскільки як сили України, так і Росії є виснаженими. Жодна зі сторін не зможе мати перевагу на полі бою.

Москва може погодитись на "нульовий" сценарій — на розподіл по лінії фронту. Таке "розв'язання" конфлікту буде здаватись РФ перемогою. Путінські війська можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї припиняться, а переговори про вступ України до ЄС і НАТО перетворяться у тривалий і безрезультатний процес.

Україна буде у дуже загрозливому стані влітку та на початку осені. Саме тоді наступить критична фаза війни, коли росіяни спробують пробити лінії оборони ЗСУ. Тоді як ні людських ресурсів, ні запасів зброї у Києва недостатньо. Тому про повернення територій не може бути й мови. Імовірно єдине і найважливіше наразі завдання – захист від просування окупаційних військ.

Найбільшим проривом для рашистів може бути спроба вийти до Дніпра. Для ЗСУ – зупинити ворога на другій та третій лінії оборони. Якщо необхідного озброєння та боєприпасів Україна не отримає вже зараз, влітку, Кремль використає це для продовження окупації та "дотиснення" України.

Формально Welt процитував популярний серед деяких німецьких політиків погляд щодо необхідності зупинити війну в Україні: це головний меседж російської пропаганди. Але є один важливий нюанс: видання вказує на наслідки та відповідальних.

Замороження конфлікту може призвести до величезної війни в Європі. Це проукраїнський меседж, який завзято озвучується Києвом.

Західні лідери, в тому числі й канцлер Німеччини Олаф Шольц, поїдаючи солодку російську інформаційну вату, ось уже понад двох років бояться "ризику ескалації".

Подібні статті — дуже важливий тренд в інформаційному полі. Адже кремль спонукає лідерів Північноатлантичного альянсу до смиренної пасивності, погоджуючись із фейковою неминучістю перемоги бункерного фюрера. Як пишуть аналітики ISW, основна стратегія Москви полягає не у веденні війни для перемоги, а у примушуванні інших побачити світ так, як це вигідно Росії; стимулювати інших приймати рішення відносно створеної Кремлем вигаданої реальності. А потім який-небудь Шольц скаже: "Ну так вийшло"…

Наративи Welt мʼяко повертають європолітиків до реальності, нагадуючи про їх [можливий] внесок в успіхи кремля.

До речі: технологія працює. Коли статус уже був готовий, зʼявилася цікава вістка:

"Мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін має лише припинити свої терористичні дії і вивести війська з України", — про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Märkische Allgemeine Zeitung. Наразі низка країн, зокрема й Україна, на рівні радників ведуть перемовини щодо шляхів досягнення мирної домовленості.