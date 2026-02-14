Украина решила открыть экспорт оружия: что стоит за решением и есть ли риски

В начале полномасштабного вторжения РФ для украинских производителей оружия был закрыт выход на иностранные рынки. Они фактически были лишены возможности экспортировать свою продукцию – несмотря на отсутствие юридических оснований для этого.

В начале февраля этого года украинские власти заявили о намерении открыть экспорт оружия для украинских производителей. Почему это решение важно и не создает ли оно рисков ослабления украинского войска рассказали в ВВС Украина.

Украинские производители будут экспортировать оружие за границу

Как пишет ВВС, с анонсом открытия "контролируемого экспорта" оружия украинского производства президент Украины Владимир Зеленский выступил осенью 2025 года. Однако процесс затянулся – и первые экспортные лицензии представители украинского ОПК получили только 12 февраля 2026 года, сообщил секретарь СНБО, экс-министр обороны Рустем Умеров.

Чиновник рассказал, что решение о разрешении экспорта для первых представителей украинского ОПК приняла Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, которая собралась после длительного перерыва.

И именно блокирование работы этой комиссии с начала полномасштабной агрессии РФ, пишет издание, и было едва ли не единственным формальным основанием для запрета продажи военных товаров за границу.

Упомянутая комиссия существует около 20 лет. Она, согласно действующему законодательству, "прорабатывает в установленном порядке" предложения о предоставлении полномочий субъектам хозяйствования Украины на экспорт и импорт товаров военного назначения, товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Без ее решения продажа такой продукции за границу невозможна.

Известно, что, согласно указу президента Зеленского от 10 февраля, в состав комиссии вошли представители минобороны, ГУР, МИД, МВД, минэкономики, минюста, а возглавляет ее первый заместитель Умерова, генерал Евгений Острянский.

Кому именно члены комиссии дали право первыми продать свой товар на экспорт – не разглашалось. Однако Умеров заверил, что решения комиссии будут "под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны".

Что интересует покупателей за рубежом больше всего

По словам исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко, наиболее востребованными на экспорт являются беспилотные системы: разведывательные и ударные дроны, тактические платформы под различные задачи, а также решения, которые быстро обновляются под изменение тактики и РЭБ.

Вторая категория самой "популярной" продукции украинского ВПК — средства противодействия дронам: обнаружение и трекинг, средства подавления, перехватчики, комплексные системы прикрытия для подразделений и критической инфраструктуры.

"Спрос на такие решения в Европе только растет, потому что угроза дешевых БпЛА стала системной", – подчеркнул Федирко.

На третьей позиции – системы РЭБ и связи: защищенная тактическая связь, решения для устойчивого управления, анти-РЭБ решения, сети и интеграция сенсоров со средствами поражения.

Федирко рассказывает, что иностранцы также интересуются наземными роботизированными системами для осуществления логистических миссий, эвакуаций, инженерных задач, разминирования и тому подобное.

Подтверждают заинтересованность других стран украинским оружием и отдельные производители. В частности, о таком интересе от сразу нескольких государств заявили представители одной из крупнейших украинских дронов компании SkyFall

"Интересуются все: Германия, Франция, США, Индия, Пакистан, Сингапур, Япония и многие другие. Некоторые страны, которые к нам приходили, я даже не знал об их существовании. Если бы у нас был открыт экспорт, многие из них уже готовы были бы заключать контракты на определенные небольшие количества прямо сейчас", – сказал представитель фирмы.

О желании начать продажу на экспорт своих дронов заявили ВВС не под запись представители еще нескольких крупных фирм – производителей БПЛА. Они уже готовят необходимые заявки в комиссию, чтобы получить разрешения, пишет издание.

Имеющиеся мощности "переросли" финансовые возможности государства

ВВС пишет, что все опрошенные изданием производители говорят о нехватке государственного финансирования. Кое-где из-за нехватки средств и госзаказа загруженность производственных линий уже составляет менее 50%.

"Это связано со стремительным взлетом украинского ОПК, который состоялся в 2023-25 годах. Тогда фактически с нуля появились почти 1 тысяча частных фирм, которые начали быстро масштабировать и наращивать производство. За этими темпами украинский бюджет совершенно не поспевал", – говорится в материале.

Журналисты приводят красноречивые цифры: в 2024-м, когда общая мощность украинского ОПК составляла около 20 млрд долларов, финансирование от государства едва достигло половины от этой суммы, в 2025-м при мощности 35 млрд долларов государство заказало продукции только на 12 млрд.

"Сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии", – отметил Федирко.

Поэтому, продолжает издание, логика "контролируемого экспорта" проста – производители продают за границу "дружественным странам" излишки своей продукции, получают средства и развивают производство дома, что выгодно и им, и Силам обороны.

Экспорт вооружений будет выгодным не только для производителей оружия

Разрешение на экспорт вооружений, по словам секретаря СНБО, положительно повлияет на развитие ОПК в Украине.

"Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии", – уверяет Умеров.

Более того: планируется, что непосредственные финансовые выгоды от такого экспорта будут иметь и Силы обороны.

Государство уже заявило о намерении аккумулировать сборы и пошлины от экспортных операций, а также часть налогового эффекта в специальном фонде с целевым назначением — на закупки, резервы, критические номенклатуры и быстрое доукомплектование под нужды фронта.

Производители, по данным исполнительного директора Украинского совета оружейников, готовы платить 7-15% пошлины в этот спецфонд.

Риски, которые может нести разрешение экспорта вооружений

Несмотря на достаточно радужные предварительные оценки, в ВВС предостерегают и о возможных рисках, связанных с открытием экспорта вооружений.

Среди самых очевидных – возможность злоупотреблений власти в выдаче разрешений на экспорт и объемов продукции, которую будут продавать. Однако повторения ситуации после провозглашения независимости Украины, когда государство распродавало военную технику, оружие и боеприпасы, истощая собственную армию, представители власти обещают не допустить.

"Нынешнее открытие экспорта будет "ограниченным", "контролируемым" и "осторожным", уверяют источники ВВС News Украина во власти. То есть перед предоставлением разрешения тщательно проверят, является ли этот товар критически необходимым для ВСУ, каковы его объемы производства, есть ли запасы. Будут проверять и покупателей. Особенно важно, чтобы проданное за границу украинское оружие не оказалось в руках россиян или белорусов – через реэкспорт или "серые схемы", – говорится в статье.

Кроме того, украинская власть постоянно подчеркивает, что едва ли не больше прямого экспорта вооружений Украина заинтересована в открытии совместных оборонных предприятий в нашей стране (программа Build in Ukraine) и за рубежом (Build with Ukraine). Что касается последнего, то президент Зеленский анонсировал открытие 10 таких совместных производств в странах Европы в течение текущего года.

Важно, что условием для создания таких совместных предприятий является направление 50% произведенной продукции Силам обороны.

Кроме того, конечный потребитель соглашается в случае необходимости поставить 100% совместно произведенной продукции по первому требованию правительства Украины, которое может направить ее для нужд фронта.

Не лишены смысла и опасения относительно возможной утечки секретной информации (один из аргументов, который часто звучал в обоснование позиции о необходимости сохранения запрета экспорта).

"Должен отметить, что риск утечки технологий существует всегда, поэтому решения должны быть максимально осторожными и дальновидными. Сейчас у нас все контролируемое: оборонные продукты, документация, доступы, перемещение — это режим, а не свободный оборот. И экспорт должен быть таким же в контексте проверенного конечного пользователя, запрета реэкспорта, прослеживаемости партий, проверки партнеров", – отметил Федирко.

В то же время, пишет ВВС, уже сейчас очевидно, что Россия будет прилагать максимальные усилия, чтобы не пустить Украину полноценно к международному рынку вооружения, а также попытаться использовать проданное за границу украинское оружие для провокаций в свою пользу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, во время визита в Германию для участия в Мюнхенском форуме по безопасности, Зеленский посетил первое немецко-украинское предприятие, которое производит дроны для ВСУ. Глава государства также объявил, что продукцию предприятия – 10 тысяч дронов – в этом году передадут Украине.

