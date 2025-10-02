Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа: в МИД назвали причину

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа. Решение приняли после того, как власти этой страны официально признали временно оккупированные Россией Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как территорию РФ. Заявление обнародовали 2 октября в Киеве.

На сайте ведомства отмечается, что шаг Никарагуа является грубым нарушением Устава ООН и основ международного права. Там отметили, что попытки легитимизировать оккупацию украинских территорий являются ничтожными и не имеют никаких юридических последствий.

"Этот решительный дипломатический шаг – свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет", – заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Политическая зависимость от Москвы

В Киеве подчеркнули, что режим Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо систематически нарушает взятые на себя обязательства. Речь идет, в частности, об установленных еще в начале отношений принципах дружбы, взаимного уважения и сотрудничества. Открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" в Крыму и поддержка так называемых "ДНР" и "ЛНР" стали очередными доказательствами политического отождествления Манагуа с государством-агрессором.

По словам украинских дипломатов, нынешняя позиция Никарагуа демонстрирует ее полную зависимость от Кремля – и финансовую, и политическую. Именно поэтому Украина была вынуждена прибегнуть к радикальному шагу и разорвать все дипломатические контакты.

Предупреждение и реакция

Еще в июле Киев призвал власти Никарагуа публично опровергнуть сообщения СМИ о "признании" четырех украинских областей "российскими". Тогда МИД заявил, что при отсутствии ответа Украина будет расценивать это как подтверждение достоверности информации. Предупреждение обнародовали 31 июля после публикации письма сопрезидентов Никарагуа к Путину.

В документе также напоминали о резолюциях Генеральной ассамблеи ООН, которые прямо запрещают признавать любые территориальные изменения, полученные агрессией. В частности, резолюция ES-11/4 от 2022 года призвала все государства воздержаться от любых действий, что можно трактовать как поддержку российских претензий на украинские земли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что государство-агрессор Россия якобы воюет за "мир во всем мире" против "украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО". Он заявил, что "от имени правительства и народа" своей страны признает Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области Украины "частью" РФ.

Добавим: что Ортега является президентом Никарагуа с 2007 года. В 2024-м он подал поправки в конституцию страны, чтобы продлить свой срок с пяти до шести лет и объявить первую леди "сопрезидентом". Законодательные изменения вступили в силу в 2025 году.

