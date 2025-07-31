'Героическая битва': президент Никарагуа сделал скандальное заявление об оккупированных РФ территориях Украины

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что государство-агрессор Россия якобы воюет за "мир во всем мире" против "украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО". Он заявил, что "от имени правительства и народа" своей страны признает Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области Украины "частью" РФ.

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Соответствующее письмо, адресованное "дорогому брату и товарищу" Владимиру Путину, опубликовано местной газетой El 19 digital. Под этим посланием подписались Даниэль Ортега, а также его жена и сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо.

Политики поддержали Кремль "в свете героической борьбы", которую народ и правительство Российской Федерации ведут против "поддерживаемого НАТО украинского неонацизма".

"Из благословенной и всегда свободной Никарагуа посылаем вам наши самые теплые и братские поздравления, а также уважение и приверженность никарагуанского народа... Мы солидарны с русскими семьями, которые пожертвовали жизнью своих близких, защищая русский народ и мир во всем мире", – расхвалили преступления диктатора Ортега и Мурильо.

Далее в письме говорится о том, что оккупированные украинские территории признаются "неотъемлемой частью" РФ.

Президент и сопрезидентка Никарауга выразили уверенность в победе РФ над "силами зла, против гегемонических государств, против фашизма". Мол, Россия проводит "СВО" защищая свой суверенитет и территориальную целостность.

Письмо заканчивается так: "Уважаемый президент Путин, примите наши братские объятия и наши наилучшие пожелания здоровья и благополучия вам, а также процветания российскому народу".

Добавим: Ортега является президентом Никарагуа с 2007 года. В 2024-м он подал поправки в конституцию страны, чтобы продлить свой срок с пяти до шести лет и объявить первую леди "сопрезидентом". Законодательные изменения вступили в силу в 2025 году.

Как писал OBOZ.UA, ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие войск КНДР в войне между Россией и Украиной. Мол, его солдаты воевали на стороне агрессора, чтобы "защитить братскую нацию".

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