В МИД Украины прокомментировали 'признание' Никарагуа оккупированных территорий российскими и пригрозили последствиями

Украина призвала власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть сообщения СМИ о "признании" четырех украинских областей "российскими", если они не соответствуют действительности. В случае отсутствия реакции украинская сторона будет трактовать это как подтверждение достоверности сообщений – со всеми вытекающими последствиями.

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Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел, комментируя распространенное прессой письмо сопрезидентов Даниэля Ортега и Росарио Мурильо к диктатору Владимиру Путину. Ответ опубликован на сайте МИД 31 июля.

"В случае подтверждения этой информации Украина будет расценивать такие действия как грубое нарушение международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и международных обязательств Никарагуа, будет оставлять за собой право на ответ, который будет соразмерен беспрецедентному уровню недружественных действий", – предупредили в дипломатическом ведомстве.

Любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии". В последней говорится о том, что никакие территориальные достижения, полученные в результате агрессии, не могут признаваться как законные.

В резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года ГА ООН призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций не признавать никаких изменений Российской Федерацией статуса Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины и воздерживаться от любых действий и шагов, которые можно было бы толковать как признание измененного статуса.

"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", – подчеркнули в МИД.

Там напомнили, что в 2020 году наша страна уже вводила секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием этой страной почетного консульства в оккупированном РФ украинском городе Симферополь.

Как писал OBOZ.UA, президент Никарагуа Даниэль Ортега и первая леди, сопрезидент Росарио Мурильо опубликовали хвалебное письмо кремлевскому диктатору, заявляя, что Владимир Путин якобы воюет за "мир во всем мире" против "украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО". Политики также сообщили, что "от имени правительства и народа" своей страны признают Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области Украины "частью" РФ.

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