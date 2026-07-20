"Нам нужно подготовиться к различным вариантам развития событий": Зеленский провел заседание Штаба

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Штаба Верховного главнокомандующего после нескольких дней общения с командирами корпусов, выполняющими важнейшие боевые задачи. В ходе встречи обсудили обеспечение Сил обороны, производство вооружения, взаимодействие с производителями и подготовку государства к возможным сценариям развития событий осенью.

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Об итогах заседания глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале. По словам Зеленского, впервые состоялось прямое общение командиров корпусов с ведущими украинскими производителями оружия и оборудования, а также представителями Министерства обороны, Министерства финансов и специальных служб.

Президент отметил: "Украина должна войти в август максимально укреплённой и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью".

Практические решения

В заседании приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, представители "Хартии" и "Азова", а также украинского оборонно-промышленного сектора.

По словам президента, большинство затронутых вопросов касалось практических потребностей войск. Речь шла об устранении задержек в обеспечении и закупках, дополнительном финансировании и заключении контрактов на поставку дронов различных типов, наземных роботизированных комплексов, дальнобойных артиллерийских боеприпасов и другого оборудования.

По итогам встречи было решено наладить регулярное взаимодействие между корпусами, производителями и государственными структурами. Координировать эту работу должны Министерство обороны и Совет национальной безопасности и обороны.

Оборонные приоритеты

Особое внимание во время совещания уделили качеству продукции, которая уже используется на фронте. Президент сообщил, что участники обсудили конкретные показатели дефектов, выявленных непосредственно в боевых подразделениях.

Зеленский подчеркнул, что производители должны оперативно реагировать на такие отзывы и устранять выявленные недостатки. Также он сообщил, что на следующий день проведет встречи с другими командирами корпусов, чтобы получить обратную связь от всей корпусной системы Сил обороны Украины.

Президент добавил, что продолжит определять необходимые изменения в стратегии обороны Украины и приоритеты в производстве и поставках вооружения для войск. Среди отдельных тем были вопросы противовоздушной обороны и соответствующие задачи для Министерства иностранных дел и украинской дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели переговоры. По итогам диалога глава государства заявил о выработке решений в отношении армии и добавил, что прислушался к позиции украинцев.

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