В одной из стран ЕС массово выселяют беженцев из Украины: правительство призвали остановиться

Последние изменения в политике правительства Ирландии ставят наиболее уязвимые категории беженцев из Украины перед мучительным выбором между жильем и финансовой помощью. Поэтому премьер-министра Михола Мартина призвали обеспечить их жильем до окончания войны на родине.

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Как сообщает RTE, об этом говорится в официальном письме, которое 121 общественная и национальная организация Ирландии направила Мартину после Ukraine Civil Society Forum. Участники мероприятия выразили глубокую обеспокоенность отменой предоставления государственного жилья и одновременным сокращением выплат хозяевам, принимающим украинских беженцев.

Основные проблемы и риски для беженцев

Уполномоченные организации называют введенные изменения "разрушительными, контрпродуктивными и повторно травмирующими" для беженцев. Они указали на следующие последствия действий правительства.

Потеря социальных выплат в обмен на крышу над головой

Организации обеспокоены тем, что людей с задолженностями или ограниченными возможностямизаставляют отказываться от пособия по инвалидности, чтобы сохранить право на проживание в государственном жилье.

Бюрократическое давление

Процесс оценки уязвимости назвали чрезвычайно стрессовым. От беженцев требуют справки от семейных врачей и Исполнительного комитета по вопросам здравоохранения в период, когда медицинская система страны и без того перегружена.

Принудительные переселения и разлучение семей

Переселение людей в новые места по всей стране разрушает сложившиеся связи с медицинскими учреждениями и местными сообществами. Кроме того, существует риск разлучения семей, когда человеку с инвалидностью разрешают остаться в жилье, а его родственникам-опекунам – нет.

Жилищный кризис

Учитывая продление временной защиты на уровне Евросоюза до марта 2028 года, правительство должно продолжать обеспечивать жилищную поддержку, поскольку найти частную аренду в Ирландии в настоящее время практически невозможно.

Требования общественности к правительству

Учитывая это, представители 121 организации обратились к ирландскому правительству с рядом требований. А именно:

применять обязательства Национальной стратегии по правам людей с инвалидностью в равной степени как к гражданам Ирландии, так и к украинцам , находящимся под временной защитой;

, находящимся под временной защитой; продолжать предоставлять государственное жилье уязвимым категориям населения на протяжении всего периода войны в Украине;

населения на протяжении всего периода войны в Украине; ввести поэтапный и более длительный процесс перехода к самообеспечению с активной поддержкой интеграции вместо резкой отмены помощи;

с активной поддержкой интеграции вместо резкой отмены помощи; разработать доступные критерии перехода на другие иммиграционные режимы после истечения срока действия временной защиты, поскольку требования относительно высокого уровня доходов могут стать непреодолимым барьером для людей с инвалидностью.

Представители Форума уже запросили официальную встречу с подразделением по вопросам инвалидности при Департаменте премьер-министра для обсуждения изложенных требований.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Ирландии уже согласовало новую схему легализации, которая позволит части украинских беженцев перейти на разрешение Stamp 4. Кроме того, были анонсированы изменения в государственной поддержке, в частности сокращение выплат по программе размещения украинцев и постепенное сворачивание системы государственного жилья.

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