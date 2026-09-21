Украина призвала мир не признавать российские "выборы" на ВОТ: кто уже откликнулся

Организованные Россией так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными, а их результаты – ничтожными. Министерство иностранных дел призвало не признавать это псевдоголосование: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и Польша поддержали Украину и осудили государство-агрессор РФ за грубое нарушение Устава ООН.

В МИД назвали "выборы" на ВОТ фарсом

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По указанию Кремля российские оккупанты и местные коллаборанты 18–20 сентября провели так называемые выборы в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированных украинских территориях. Внешнеполитическое ведомство нашей страны напомнило, что это нарушение национального законодательства Украины и международного права, "лишающее остатков легитимности весь процесс парламентских выборов в России в целом и состав российского парламента".

"Повторяем нашу позицию: этот фарс не имеет ничего общего ни с демократическими выборами, ни с волеизъявлением народа", – подчеркнули в МИД.

Ни одно "голосование" под прицелом захватчиков не меняет международно признанного статуса ВОТ Украины. Автономная Республика Крым и город Севастополь, временно оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей были, есть и останутся неотъемлемой частью нашей страны.

"Обращаем внимание международного сообщества на планы режима в Москве использовать результаты этих "выборов" для легитимизации дальнейшей агрессии и продолжения войны и террора", – говорится в сообщении.

Также дипломаты призвали все государства и международные организации, уважающие международное право и Устав ООН, не признавать российские "выборы" в Госдуму как такие, которые состоялись с уважением к демократическим стандартам, осудить их проведение на ВОТ Украины и других государств и усилить давление на агрессора.

Какие страны осудили российские так называемые выборы

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания

Канберра, Оттава, Веллингтон, Осло и Лондон 21 сентября опубликовали совместное заявление, осуждающее фиктивные выборы РФ на украинских территориях.

Они признали, что Москва грубо нарушила суверенитет и независимость Украины, а также Устав Организации Объединенных Наций.

Так называемое голосование на самом деле является одним из инструментов оккупации. Речь идет о навязывании российской администрации, законов, СМИ, образования, языка и гражданства под принуждением и репрессиями. Это сопровождается задержаниями и похищениями, а также пытками тысяч граждан Украины.

"Эти регионы являются частью Украины, и проведение фиктивных выборов не может изменить статус этих территорий в соответствии с международным правом. Мы продолжаем поддерживать Украину", – подчеркнули в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании.

"Мы призываем международное сообщество отвергнуть попытки России нормализовать свою оккупацию, осудить проведение фиктивных выборов на территории Украины, привлечь к ответственности тех, кто участвовал в организации "выборов", поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также требуем от России немедленно прекратить свою агрессию против Украины и согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Границы никогда не должны перекраиваться силой", – подытожили государства.

Польша

20 сентября официальная Варшава "решительно осудила" незаконные российские "выборы" на ВОТ, а также в Приднестровье (Молдова), Цхинвали/Южной Осетии и Абхазии (Грузия).

В Польше обратили внимание на то, что РФ в очередной раз проигнорировала закон. "12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4 "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", в которой 143 государства однозначно осудили организованные Россией незаконные псевдореферендумы и попытку противоправной аннексии", – напомнили в польском МИД.

Новые фейковые выборы нарушают принципы суверенитета и территориальной целостности, противоречат основополагающим принципам международного права и международного гуманитарного права, в частности обязательствам, вытекающим из IV Женевской конвенции.

Результаты псевдоголосования не имеют правовых последствий и не могут служить основанием для легитимизации попытки аннексии.

"Призываем РФ соблюдать международное право, прекратить противоправные действия, нарушающие международные обязательства, и вывести войска с территории Украины", – подчеркнули в МИД РП.

Как писал OBOZ.UA:

– На новых "выборах" кремлевский Центризбирком ожидаемо нарисовал "победу" путинской партии "Единая Россия".

– О фальсификациях голосов на российских псевдовыборах 18–20 сентября читайте в материале по ссылке.

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