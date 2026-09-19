В России "подтасовали" результаты выборов в пользу Путина, а в Мариуполе "исчезли" избирательные участки

Путинский режим рисует "успехи" на выборах для партии российского диктатора "Единая Россия". В ход пошло админдавление на работников бюджетных учреждений: их заставляют голосовать за находящуюся при власти партию как на избирательных участках, так и дистанционно.

Видео дня

Подробности раскрыли в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". А руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, как нужный результат оккупанты взялись обеспечивать во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

В России бюджетников массово заставляют голосовать за партию Путина

В "Атеш" утверждают, что агенты движения из разных городов РФ (прежде всего, с Поволжья и Урала) сообщают о системном давлении на бюджетников на псевдовыборах. На госпредприятиях, оборонных заводах и в бюджетных учреждениях работников массово заставляют отдавать свои голоса за путинскую партию "Единая Россия".

"Для достижения нужных цифр применяют отработанные схемы принуждения. Одну часть сотрудников обязывают физически явиться на избирательные участки и отчитаться об этом с фотографией галочки в бюллетене напротив "Единой России". Других под угрозой увольнения или лишения премий заставляют регистрироваться в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Волеизъявление" в режиме ДЭГ происходит прямо на рабочих местах с личных устройств – под прямым наблюдением непосредственного руководства", – отмечено в сообщении.

Как это происходит, можно посмотреть на появившихся в сети видео. Одно из таких "голосований" – в Сергиевом Посаде Московской области – показывал Telegram-канал Supernova+.

"Такая масштабная фальсификация решает сразу несколько задач кремлевского режима. Во-первых, она создает видимость высокой явки, чтобы показать иллюзию "легитимности" избирательного процесса. Во-вторых, это гарантирует аномально высокие проценты для самой "Единой России". Руководству партии и ее председателю Дмитрию Медведеву нужно показать эффективность собственной работы и отчитаться перед Путиным о "тотальной поддержке" народом его политики. Ложные доклады Путину делают не только об "успехах" на фронте, но и во внутренних делах страны", – резюмировали в "Атеш".

По данным движения, в этот раз партии Путина собираются нарисовать около 70% поддержки.

"Эти заранее заготовленные цифры нужны Кремлю для того, чтобы в дальнейшем доказывать якобы широкую поддержку населением политики продолжения "СВО" и оправдывать последующие волны мобилизации", – объяснили в "Атеш".

Интересно, что еще в конце августа российский голосовой помощник "Алиса" уведомлял россиян, что выборы 18-20 сентября уже состоялись, а "Единая Россия" на них якобы получила "конституционное большинство" или "324 мандата" – что составляет 72% от общей численности российской Госдумы.

"Выборы" на оккупированных территориях Украины

На территориях Украины, временно оккупированных российскими войсками, власти РФ решили пойти другим путем.

В частности, в Мариуполе во избежание трудностей с обеспечением нужных "результатов" решили устранить возможный источник проблем – и закрыли огромное количество участков для голосования.

Как рассказал Андрющенко, до оккупации в городе насчитывалось более 200 избирательных комиссий (213 по данным ЦИК Украины на 2015 год).

"В 2026 году оккупационная администрация запланировала 68 для всего "городского округа Мариуполь", – рассказал он.

Не будут работать 145 участков: оккупанты оставили 32% от довоенной сети, тогда как 68% сократили.

"И вот здесь становится по-настоящему интересно. Нынешний "округ" географически шире, чем довоенный Мариуполь – к нему добавили ещё и окрестные села. Территории стало больше. Участков – в три раза меньше. Помещения при этом те же самые. Те же школы, лицеи, дома культуры, где жители Мариуполя голосовали на протяжении многих лет. Просто теперь каждое из них обслуживает вдвое, а то и вчетверо больше "избирателей". Или нет ", – отметил Андрющенко.

Он задался вопросом: если в Мариуполе действительно проживает столько людей, сколько на протяжении многих лет указывают оккупационные власти – почему для даже более обширной территории им достаточно лишь трети довоенной сети избирательных участков?

"Отсюда – следующий вопрос к заявленному количеству "избирателей" и любой вымышленной на его основе "явке". Меньше людей – втрое меньше участков. Но на бумаге всё равно сотни тысяч "избирателей". Вот это уже арифметика, которую стоит проверять отдельно", – написал руководитель Центра изучения оккупации.

Впрочем, на ВОТ практиковали и другой "подход" к "волеизъявлению" оказавшихся под властью агрессора украинцев. В части населенных пунктовтак называемых "Л/ДНР", в том числе, находящихся под оккупацией РФ с 2014 года, люди узнали, что уже "проголосовали", лишь из новостей в пропагандистских каналах.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября в России начались "выборы" в Госдуму. "Голосовать" очно россияне будут три дня. Вот только куда больше, чем известные заранее результаты "волеизъявления" их тревожит то, что будет после выборов – в частности, с объявлением мобилизации на территории РФ, утверждали в The Guardian.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!