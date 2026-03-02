Украина предложила Фицо конкретные даты визита для 'обсуждения всех имеющихся вопросов': что известно

Официальный Киев предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину Он может состояться 6 или 9 марта 2026 года.

На встрече должны быть обсуждены все имеющиеся вопросы. Анонс визита был опубликован на Банковой.

"Как и было договорено в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Фицо", – отмечают в Офисе украинского президента.

Что предшествовало

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо согласился на личную встречу с президентом Украины, но предложил провести ее на территории одной из стран Евросоюза. Фицо прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в пятницу, 27 февраля, на фоне спора о транзите нефти через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства пригласил политика совершить визит в Киев для обсуждения"всех аспектов украинско-словацкого сотрудничества".

