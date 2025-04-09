Украина предлагает партнерам возможность тестирования новых вооружений на поле боя – Минобороны

Украина предложила международным партнерам уникальную возможность – тестирование их оборонных технологий в условиях реальных боевых действий. Кроме того, государство стремится построить долгосрочное сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в ходе эстонско-украинского оборонно-промышленного форума в Киеве. В мероприятии приняли участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители оборонной индустрии обеих стран и члены правительства, в том числе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

"Эстония – настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, – тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий", – заявил Чуркин.

Украина рассчитывает на поддержку в двух ключевых направлениях: разработка антидроновых систем и модернизация уже имеющегося вооружения. Чуркин поблагодарил Эстонию за стойкую и системную помощь в условиях войны против России.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что общий форум может стать площадкой для развития оборонных технологий и обмена опытом. Он также заявил о готовности Эстонии делиться своими разработками в сфере цифровизации и ИТ.

"Эстония готова делиться собственным опытом в сфере ИТ и цифровой трансформации", – подчеркнул Певкур.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил об увеличении производства всей линейки беспилотников – от Mavic до дальнобойных дронов. Кроме того, в Украине выросли возможности производства наземных роботизированных комплексов.

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