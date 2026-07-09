"Украина получит новый пакет ракет PAC-3 для Patriot, но этого недостаточно": Зеленский рассказал о поиске решений. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. По словам главы государства, этой помощи все равно недостаточно для отражения российских атак.

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Киев рассматривает возможность начать собственное производство перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты. Об этом Зеленский рассказал на полях саммита НАТО в Анкаре 9 июля.

Новая партия помощи

По словам Зеленского, украинские войска получат в свое распоряжение новый пакет ракет PAC-3 для Patriot, но этого недостаточно. Президент заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами работают над возможностью собственного производства ракет-перехватчиков.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина планирует собрать страны "антибаллистической коалиции" для развития европейской системы противоракетной обороны FREA, которая будет создаваться под председательством Украины.

Напомним, США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция подписали межправительственное соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что новый объект позволит быстрее обслуживать ракеты и повысит готовность систем ПВО союзников к реагированию на современные угрозы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше продолжается внутриполитический спор между президентом Каролем Навроцким и правительством страны по поводу передачи Украине ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. У главы государства критикуют за это решение, в то время как в правительстве подчеркивают, что президент знал о нем, поэтому ответственность за это лежит на всей польской власти.

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