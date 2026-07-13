"Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину": министр обороны Польши сделал громкое заявление

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы, годные к военной службе, должны находиться в Украине и участвовать в её защите от российской агрессии. Такое заявление он сделал в понедельник, 13 июля, во время выступления, в котором также затронул тему отношения к украинским беженцам в Польше.

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О заявлении польского министра сообщило издание "TVP Info". Оно привело ключевые цитаты из выступления Косиняка-Камыша, в котором он одновременно осудил антиукраинскую риторику части польских политиков и выразил свою позицию в отношении украинцев призывного возраста.

Во время выступления Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал ультраправого политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию "Право и справедливость", обвинив их в разжигании опасных настроений в польском обществе.

Он заявил, что Польша приняла около трех миллионов украинских беженцев после начала полномасштабной войны, открыв для них свои дома без создания лагерей для беженцев. По словам министра, нынешний уровень радикализации вокруг украинского вопроса вызывает беспокойство.

Новые заявления

После этого Косиняк-Камыш перешел к критике отдельных случаев поведения украинцев в Польше. Он заявил, что недопустимы ситуации, когда дорогие автомобили попадают в резонансные инциденты, а также высказался по поводу украинцев призывного возраста.

"Все ли в порядке с украинцами? Нет, не все в порядке. Нормально ли разбивать машины за миллионы злотых и заезжать на "Морское Око"? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, годные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине", — сказал министр обороны Польши.

В то же время он не связывал эти заявления с возможными изменениями действующего механизма временной защиты украинцев в странах Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец января 2026 года в Польше было официально зарегистрировано 757,7 тыс. работающих граждан Украины – это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев. Это свидетельствует о том, что украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой для польской экономики.

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