Украина получит 150 самолетов Gripen и 100 Rafale, –Зеленский

Украина достигла договоренностей с международными партнерами о поставке 150 боевых самолетов Gripen и 100 Rafale. Новые истребители, по словам президента, должны существенно повысить способности украинской авиации и обороноспособность государства в целом.

Усиление авиационной составляющей является одним из приоритетных направлений развития Сил обороны Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.

По его словам, он находится в постоянном контакте с командованием Воздушных сил и военным руководством, а принятые решения будут иметь практический результат.

Договоренности касаются именно новых боевых самолетов, которые, по мнению украинской стороны, относятся к лучшим в мире по своим характеристикам. В то же время он отметил, что сейчас Украина уже имеет на вооружении истребители F-16, однако эти самолеты не являются новыми.

Ожидается, что поступление Gripen и Rafale значительно расширит возможности Воздушных сил, в частности в части защиты воздушного пространства и поддержки оборонительных операций. В перспективе это должно стать важным шагом в модернизации украинской военной авиации.

