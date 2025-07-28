Украина получила от Германии 7 систем ПВО IRIS-T: Макеев сказал, сколько еще ожидается

Немецкий производитель изготовил и поставил Украине семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидаются поставки еще 11.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев. В интервью "Европейской правде" он отметил, что ФРГ "зашла в "датскую модель" помощи ВСУ", и сейчас производство техники для Украины продолжается.

"Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM – был заказ 12, плюс четыре, плюс две. Сейчас мы получили семь из них", – обнародовал дипломат статистику.

Он пояснил, что в каждую систему входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности. "Это – единый комплекс", – отметил посол.

Он добавил, что IRIS-T не способны сбивать российские баллистические ракеты так эффективно, как это делают американские Patriot, то есть не могут быть заменителями этим системам.

"Баллистику эффективно сбивают только Patriot. Да, ребята говорили, будто были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но все же у этих систем – другое назначение", – заметил Макеев.

Напомним: 24 июля посол Украины в Германии сообщал, что Берлин готовит отправку Киеву новой, восьмой системы ПВО IRIS-T. "Уже семь систем зашло, восьмая заходит", – говорил Макеев.

Как писал OBOZ.UA:

– Зенитный ракетный комплекс IRIS-T находится на вооружении наших защитников с октября 2022 года. IRIS-T (вместе с Nasams) стали первыми западными системами средней дальности, переданными нам для защиты от массированных ракетных и авиационных атак.

– Уничтожение российской крылатой ракеты с помощью IRIS-T ранее показали в Воздушных силах ВС Украины. Видео можно посмотреть в нашем материале по ссылке.

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