Украина подписала соглашение о безопасности с ЕС: что предусматривает

Украина и Европейский союз в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров стран блока подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение закрепило обязательства всех 27 государств-членов ЄС оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

Видео дня

Соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает The Guardian. Это соглашение охватывает поставку Украине оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

В предварительной версии соглашения первый раздел сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и т.д.

В то же время во второй главе речь идет о "будущем Украины и ее гражданах в Евросоюзе", разминировании и восстановлении, продолжении поддержки беженцев, сохранении и усилении антироссийских санкций, создании специального трибунала для политической верхушки РФ и т.д.

Отдельным разделом соглашения был определен план действий в случае вероятной агрессии в будущем.

Перед саммитом президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что это соглашение играет очень важное значение. Поскольку таким образом ЕС пошлет месседж, что намерен поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится.

Мишель также приветствовал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его мнению, это еще один важный шаг, демонстрирующий приверженность украинскому народу, а также лидерство и политическую волю к присоединению к Евросоюзу.

Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину не только в военной сфере, но и финансово.

"Мы приняли решение нацелиться на доходы от замороженных активов, приняв важные решения на уровне ЕС. Это означает, что в последующие недели и месяцы первое выделение средств будет конкретным и эффективным. Мы также работаем с партнерами из "Большой семерки", чтобы предоставить дополнительные 50 млрд евро", – добавил Мишель.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом заявил, что соглашение с ЕС закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС также прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Европа должна наверстать потерянное время в сфере обороны, отметив, что эта задача будет непростой.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!