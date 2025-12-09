'Украина – первая линия обороны ЕС': в Европе подчеркнули необходимость долгосрочных гарантий безопасности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявила, что суверенитет Украины должен уважаться. Она также подчеркнула – безопасность нашего государства надо гарантировать в долгосрочной перспективе, так как она является первой линией обороны Европейского Союза.

Видео дня

Об этом фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети Х. Аналогичное сообщение там опубликовал и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Лидеры отметили, что в то время, пока продолжаются мирные переговоры, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины. В частности, европейские предложения по финансированию "уже на столе".

"Цель – сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы подтвердили президенту Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и верным своим принципам. Суверенитет Украины должен уважаться. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза", – говорится в обоих сообщениях.

В ЕС отметили, что эти вопросы были в центре обсуждений с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кошта и фон дер Ляйен заверили, что Европа будет продолжать способствовать всем усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны согласились – в рамочном документе должна быть четко зафиксирована дата приобретения Украиной членства в Европейском Союзе. Также речь шла о конкретных гарантиях безопасности, которые должны стать основой для долгосрочной устойчивости Украины и Европы. Отдельное внимание уделили усилению оборонных возможностей Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!