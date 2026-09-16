Украина ожидает от России список объектов: в МИД рассказали о переговорах по энергетическому перемирию

Украина готова согласовать условия возможного энергетического перемирия с Россией и ожидает от Москвы конкретных предложений относительно перечня объектов, которые должны быть защищены от ударов. Такой режим прекращения огня должен быть взаимным, справедливым и охватывать все необходимые сферы.

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Украина сама в течение длительного времени выступала за установление прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В настоящее время Киев готов обсуждать соответствующее соглашение, если российская сторона также настроена на это.

"Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого", — сказал пресс-секретарь МИД.

В то же время украинская сторона уже определила принцип, по которому должно действовать такое перемирие. Речь идет о полном запрете на использование любых видов оружия против украинских объектов, которые будут охвачены соглашением.

Тихий подчеркнул, что окончательная позиция Украины относительно параметров такого режима уже была озвучена президентом Владимиром Зеленским.

Украина рассматривает попытки Соединённых Штатов добиться соответствующего соглашения как важную и своевременную инициативу. В то же время Киев ожидает, что Москва продемонстрирует такую же готовность к деэскалации.

"Украина демонстрирует абсолютную конструктивность и готовность к деэскалации. Даже в условиях войны хотелось бы, чтобы и Россия продемонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти", — отметил Тихий.

Помимо США, над поиском возможных договоренностей по энергетике и экспорту зерна работают еще несколько стран-партнеров. Ранее о привлечении других государств к соответствующим дипломатическим усилиям сообщал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отдельно Тихий сообщил, что новой дополнительной информации о возможном трехстороннем раунде переговоров пока нет. Сохраняются и сигналы об общей готовности сторон к таким переговорам.

В то же время Украина, как подчеркнул пресс-секретарь МИД, не выступала против проведения переговоров. Киев считает наиболее результативным вариантом встречу на уровне лидеров государств.

Тихий отметил, что Украина готова провести такую встречу на любой нейтральной площадке и в любой стране, кроме России и Беларуси.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев готов поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. При этом Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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