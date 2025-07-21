Украина откроет до конца года еще 4 посольства: Сибига назвал страны

До конца 2025 года Украина планирует открыть четыре посольства и более 10 консульских учреждений. Все украинские дипломатические учреждения будут подключены к системе цифрового нотариата.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины. Его цитирует пресс-служба МИД.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил о планах открыть украинские посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

В то же время Сибига проинформировал о снижении дипломатического присутствия Украины на Кубе. По его словам, высвободившиеся ресурсы направят на усиление украинского присутствия в латиноамериканском регионе.

Также Киев планирует открыть более десяти новых консульских учреждений до конца этого года. Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два — во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске будет повышен до уровня генеральных консульств.

Андрей Сибига также объявил о подключении еще 40 дипломатических учреждений к системе цифрового нотариата. Среди них – учреждения в европейских странах, где находится наибольшее количество украинцев.

"До конца августа мы планируем присоединить к этой системе все дипломатические учреждения Украины", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что 7 июля Министерство иностранных дел Украины объявило о масштабном обновлении своей структуры, что соответствует условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Изменения предусматривают создание новых департаментов и управлений, пересмотр региональных направлений, а также новую систему распределения функций руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД перестал принимать официальные иностранные документы с неправильным правописанием украинских городов, в частности, в которых указаны русскоязычные варианты. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он назвал такие случаи проявлением неполноценности, которые нужно в корне преодолеть.

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