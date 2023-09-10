Украина осуждает проведение так называемых 'выборов' на территории Карабаха - МИД

В субботу, 9 сентября, в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила, что осуждает проведение такого голосования и не признает его результаты.

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Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины (МИД). "Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых президентских выборов, которые прошли 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проведение этих так называемых выборов противоречит нормам и принципам международного права. Их результаты в МИДе назвали никчемными.

"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за урегулирование карабахского конфликта политико-дипломатическим путем", – резюмировали в ведомстве.

В августе Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, в результате чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ удаляется от этого региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. После этого РФ выведет оттуда свои силы, говорится в соглашении между Азербайджаном и Арменией, к которому страны пришли в мае.

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