'Украина никогда не станет колонией РФ': Порошенко призвал Трампа не пересекать 'красные линии' ради окончания войны

План избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине не должен содержать никаких компромиссов по суверенитету или независимости страны. Есть "красные линии", которые Западный мир не должен пересекать.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя победу Трампа на выборах и его предварительные обещания закончить спровоцированную Россией войну.

"Заявление президента Трампа заключалось в том, что он очень решительно планирует завершить войны. И первостепенное значение имеет война между Россией и Украиной, агрессия российской федерации против нашего государства. Очень важно, что "красные линии", которые есть не только у Украины, но и всего Свободного мира, всего демократического мира, должны быть донесены", – сказал Порошенко.

"Нет и не может быть компромиссов с точки зрения суверенитета и независимости Украины. Украина никогда не станет колонией Российской Федерации или не вернется в зону влияния России", – подчеркнул пятый президент.

"Второе: нет и не может быть компромиссов с точки зрения территориальной целостности Украины. Украина никогда не признает оккупированные территории и никогда от них не откажется", – считает Порошенко.

Позиция третья: мы никогда не сможем согласиться на ограничение мощности Вооруженных Сил Украины. Потому что это самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования Украинского государства", – убежден Порошенко.

"Позиция четвертая: к полному освобождению наших территорий мы не можем пойти на отмену санкций, прекращение прозрачной и эффективной работы по модернизации санкций. Потому что это ограничивает Путину возможность финансировать войну", – напомнил Порошенко.

"И пятое, а может и первое. Нам нужно убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о котором он говорит, нет без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы. Потому что с тем, что сейчас есть, в НАТО не берут", – подчеркнул Порошенко.